Traktor mit Holzanhänger droht abzustürzen

Am Dienstagnachmittag, dem 14. Oktober 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Krieglach mittels Sirene gegen 16.30 Uhr zu einer Traktorbergung in die Massing alarmiert

„Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Traktorlenker auf einer Forststraße mit seinem Fahrzeug und dem vollbeladenen Holzanhänger von der Fahrbahn ab. Der Anhänger stürzte über eine Böschung und blieb teilweise am Traktor hängen, wodurch dieser ebenfalls in Richtung Abhang gezogen wurde“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Krieglach, welche anschließend das Sichern der verunfallten Fahrzeuge sowie die Bergung mittels Seilwinde durchführte.