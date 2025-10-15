Zuerst Wolken, dann Sonne: So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag dominieren zu Beginn noch Nebel und Wolken. Im weiteren Tagesverlauf aber lockert es auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Bis zu 16 Grad werden erwartet.

Der Donnerstag startet vorwiegend bewölkt. Nur in der nördlichen Obersteiermark lösen sich die Frühnebelfelder auf und die Sonne setzt sich schon früh durch. „Im Tagesverlauf lockert die hochnebelartige Bewölkung in den meisten Regionen auf, sodass ruhiges und recht sonniges Herbstwetter überwiegt. Am längsten trüb bleibt es in der Mur-Mürz-Furche sowie im Randgebirge“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Die Frühwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen je nach Sonnenschein zwischen 11 und 16 Grad.“