Während eines Überholmanövers geriet ein Autolenker auf die andere Straßenban und krachte frontal gegen einen Radfahrer.
Halbenrain/Bezirk Südoststeiermark
16/10/2025
Frontalcrash

Auto prallt frontal gegen Rennrad: 75-Jähriger schwer verletzt

Auf der Steintalstraße (L235) kam es Mittwochabend, dem 15. Oktober, zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Rennrad. Ein 75-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung wurde dabei schwer verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr, als ein 84-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark ein anderes Auto überholen wollte. Während des Überholmanövers kam dem Lenker ein Rennradfahrer entgegen, es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 75-Jährige wurde durch den Aufprall auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert. Der Unfalllenker sowie weitere Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen.

