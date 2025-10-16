Skip to content
/ ©Montage: Canva Pro
Bild auf 5min.at zeigt eine Trauerkerze vor einem LKW.
Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.
Bruck-Mürzzuschlag/Steiermark
16/10/2025
In LKW gekracht

Heckcrash mit 210 km/h: Autolenker auf S6 tödlich verunglückt

Ein 29-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fuhr Mittwochabend, dem 15. Oktober, nahezu ungebremst auf ein Sattelkraftfahrzeug auf und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr auf Höhe Straßenkilometer 78,6, kurz vor dem Brucker Tunnel. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung St. Michael unterwegs, als ein Auto von hinten mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Der Wagen schob sich unter den Anhänger und blieb dort stecken. Der Lkw-Lenker bemerkte den Aufprall zunächst nicht und hielt erst an, als er einen Reifenplatzer vermutete. Beim Nachsehen entdeckte er das eingeklemmte Auto. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Erst nach rund 45 Minuten konnte er von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen werden. Laut ersten Erhebungen blieb die Tachonadel des Pkw bei 210 km/h stehen.

