Heckcrash mit 210 km/h: Autolenker auf S6 tödlich verunglückt

Der Unfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr auf Höhe Straßenkilometer 78,6, kurz vor dem Brucker Tunnel. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung St. Michael unterwegs, als ein Auto von hinten mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. Der Wagen schob sich unter den Anhänger und blieb dort stecken. Der Lkw-Lenker bemerkte den Aufprall zunächst nicht und hielt erst an, als er einen Reifenplatzer vermutete. Beim Nachsehen entdeckte er das eingeklemmte Auto. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Erst nach rund 45 Minuten konnte er von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug geborgen werden. Laut ersten Erhebungen blieb die Tachonadel des Pkw bei 210 km/h stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 06:33 Uhr aktualisiert