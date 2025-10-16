Mit Spannung erwartet: Wie geht es mit den steirischen Finanzen weiter?

Heute, dem 16. Oktober, um 11 Uhr stellt die blau-schwarze Landesregierung im Rittersaal des Landhauses ihr neues Budget für 2026 vor. Was auf die Steirer zukommt, dürfte deutlich spürbar sein: Das Land muss sparen.

Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) will das Landesbudget „jedes Jahr auf Null stellen“ und sämtliche Ausgaben prüfen. Schon im heurigen Jahr wurde mit einer Neuverschuldung von über 900 Millionen Euro gerechnet, zahlreiche Förderungen wurden gestrichen, allein im Sozialbereich rund 2,5 Millionen Euro, 5 Minuten hat berichtet. Für viele Einrichtungen war das ein schwerer Schlag: Auch die Antidiskriminierungsstelle Steiermark verlor ihre Landesförderung, die Stadt Graz sprang kurzfristig ein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Opposition: „So kann es nicht weitergehen“

Die Kritik kommt von mehreren Seiten: Sowohl die SPÖ als auch die KPÖ haben in ihren jüngsten Pressekonferenzen zur Teuerung betont, dass die aktuellen Kürzungen soziale Ungleichheiten verschärfen. SPÖ-Landeschef Max Lercher forderte am Vortag der Budgetpräsentation „Akutmaßnahmen für Industrie und Gesundheit“ und eine Bestandsgarantie für alle steirischen Spitäler. „Wird die Lebensrealität besser, stimmen wir zu, wird sie schlechter, sind wir dagegen“, so Lercher. Die KPÖ warnte hingegen vor einem „Kahlschlag auf Kosten der Schwächsten“.

Blick nach Graz: Stadt verschiebt Budget-Sitzung

Besonders aufmerksam verfolgt wird die Präsentation auch in der Landeshauptstadt: Die Stadt Graz hat ihre eigene Budgetsitzung auf November verschoben, um die Auswirkungen des Landesbudgets auf die städtischen Finanzen abwarten zu können. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), seine Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) und Finanzlandesrat Ehrenhöfer präsentieren die Details ab 11 Uhr im Grazer Landhaus. Dann wird sich zeigen, wo das Land spart und wo es trotz Krise weiter investiert.