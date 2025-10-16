Skip to content
/ ©cottonbro studio/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt Brot
Die Sieger des Falstaff-Votings stehen fest: Das sind die Lieblingsbäckereien der Steiermark.
Graz/Steiermark
16/10/2025
Voting
#goodnews

Tag des Brotes: Das sind die beliebtesten Bäckereien der Steiermark

Pünktlich zum Tag des Brotes hat das Gourmetmagazin Falstaff wieder die beliebtesten Bäckereien Steiermarks ausgezeichnet. In einer großen Online-Abstimmung wählte die Community ihre Favoriten.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

Vom klassischen Handwerksbetrieb bis zur modernen Brotbar, die steirischen Sieger stehen für Qualität, regionale Zutaten und echte Leidenschaft fürs Backen. Ob knusprige Semmeln, Sauerteigbrote oder kreative Gebäckideen: Jede dieser Bäckereien genießt in ihrer Region Kultstatus und dafür würden sie jetzt auch von der Falstaff-Community gewürdigt.

Das sind die Lieblingsbäckereien 2025 der Steirer

  • Heinrich Brandl, Möderbrugg
  • Mehlveredelung Uller, Feldbach
  • Bäckerei Gratzl, Judenburg
  • Bäckerei Gaulhofer, Weiz
  • Die Brotbar, Kaindorf
  • Martin Auer, mehrere Standorte in Graz und Umgebung
  • Bäckerei Mundigler, Obdach
  • Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld
  • Bäckerei Bartl, Graz
  • Vom Lichtenberg, Gnas
