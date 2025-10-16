/ ©cottonbro studio/Pexels
Tag des Brotes: Das sind die beliebtesten Bäckereien der Steiermark
Pünktlich zum Tag des Brotes hat das Gourmetmagazin Falstaff wieder die beliebtesten Bäckereien Steiermarks ausgezeichnet. In einer großen Online-Abstimmung wählte die Community ihre Favoriten.
Vom klassischen Handwerksbetrieb bis zur modernen Brotbar, die steirischen Sieger stehen für Qualität, regionale Zutaten und echte Leidenschaft fürs Backen. Ob knusprige Semmeln, Sauerteigbrote oder kreative Gebäckideen: Jede dieser Bäckereien genießt in ihrer Region Kultstatus und dafür würden sie jetzt auch von der Falstaff-Community gewürdigt.
Das sind die Lieblingsbäckereien 2025 der Steirer
- Heinrich Brandl, Möderbrugg
- Mehlveredelung Uller, Feldbach
- Bäckerei Gratzl, Judenburg
- Bäckerei Gaulhofer, Weiz
- Die Brotbar, Kaindorf
- Martin Auer, mehrere Standorte in Graz und Umgebung
- Bäckerei Mundigler, Obdach
- Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld
- Bäckerei Bartl, Graz
- Vom Lichtenberg, Gnas
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.