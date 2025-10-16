Tag des Brotes: Das sind die beliebtesten Bäckereien der Steiermark

Pünktlich zum Tag des Brotes hat das Gourmetmagazin Falstaff wieder die beliebtesten Bäckereien Steiermarks ausgezeichnet. In einer großen Online-Abstimmung wählte die Community ihre Favoriten.

Die Sieger des Falstaff-Votings stehen fest: Das sind die Lieblingsbäckereien der Steiermark.

Die Sieger des Falstaff-Votings stehen fest: Das sind die Lieblingsbäckereien der Steiermark.

Vom klassischen Handwerksbetrieb bis zur modernen Brotbar, die steirischen Sieger stehen für Qualität, regionale Zutaten und echte Leidenschaft fürs Backen. Ob knusprige Semmeln, Sauerteigbrote oder kreative Gebäckideen: Jede dieser Bäckereien genießt in ihrer Region Kultstatus und dafür würden sie jetzt auch von der Falstaff-Community gewürdigt.