Terrorpläne in Österreich: Jugendliche erneut in Haft

Bereits 2023 wurden zwei Burschen wegen Terror-Plänen an einer Brucker Mittelschule verurteilt. Am Wochenende wurden jetzt beide Burschen erneut wegen des „Verdachtes der Planung von Terror-Straftaten" verhaftet.

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung wurden zwei Burschen erneut verdächtigt, sehr konkrete Terroranschläge vorbereitet zu haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt mehrere festgenommene Tatverdächtige; weitere Ermittlungen laufen derzeit noch.

Vom Schulhof-Plan zur ernsten Bedrohung

Die Beschuldigten waren 2023 im Alter von 15 und 16 Jahren zu teilbedingten Haftstrafen verurteilt worden. Ziel der Anklage damals: die Gründung eines „Kalifats“ in Österreich und gezielte Gewalt gegen Christen. Einer der beiden wurde nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe vorzeitig entlassen und sollte im Rahmen von Deradikalisierungsmaßnahmen betreut werden. Diese offenbar nicht gezeigte Abkehr von extremistischen Zielen führen dazu, dass der Bursche erneut am Wochenende erneut verhaftet wurde.

Neue Anschlagsvorwürfe

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber der Krone berichtete, habe der heute 17-Jähriger erneut Radikalisierungstendenzen gezeigt und soll ein „Blutbad“ mit einer Maschinenpistole geplant sowie einen Bekannten um Geld für den Waffenkauf gebeten haben. Er verweigert bislang jede Kooperation mit den Ermittlern und wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Der zweite Beschuldigte, mittlerweile 18, wurde Ende August an der Grenze zu Nordmazedonien festgenommen, nachdem er von einem Heimatbesuch zurückgekehrt war. Auch ihm werden neue, bereits sehr konkrete Anschlagspläne vorgeworfen, darunter der Einsatz von Sprengmitteln. Er muss nun eine zuvor aufgeschobene achtmonatige Haftstrafe aus dem ersten Verfahren antreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 10:23 Uhr aktualisiert