Steiermark kürzt kräftig: Schulden steigen dennoch auf 8,2 Milliarden

Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag ihr Budget für 2026 präsentiert und eines ist klar: Der Rotstift wurde kräftig angesetzt. Doch trotz Einsparungen von über 100 Mio. Euro steigt der Schuldenstand auf Milliardenhöhe.

Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP), Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seine Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betonten gleich am Beginn der Pressekonferenz, dass die Steiermark vor einem „Kurswechsel“ stehe. Trotz harter Sparmaßnahmen bleibt das Minus mit 835 Millionen Euro jedoch gewaltig. So verbessert sich laut Ehrenhöfer das Ergebnis zwar um 106 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, doch der Schuldenstand klettert auf 8,2 Milliarden Euro. Im Schnitt bedeutet das 6427 Euro pro Kopf. „Wir konnten die Dynamik der Neuverschuldung bremsen, aber die Herausforderungen bleiben“, so Ehrenhöfer. Landeshauptmann Kunasek betonte, man spare „auch bei sich selbst“. Für 2026 gibt es keine Gehaltserhöhung für Politiker, außerdem soll die Parteienförderung um 15 Prozent gekürzt werden, ein „historischer Schritt“, wie Kunasek meint. Dafür braucht es allerdings noch die Zustimmung der Opposition.

Wer den Einsparungsmaßnahmen zum Opfer fällt Besonders betroffen sind Wirtschaft, Forschung und Bildung. Im Wirtschaftsressort wird um sechs Millionen Euro gekürzt, auch Förderungen und Sonderprojekte fallen weg.

gekürzt, auch Förderungen und Sonderprojekte fallen weg. Die FH Joanneum verliert 4,6 Millionen Euro , künftig sollen Studiengebühren diese Lücke teilweise schließen. So werden ab dem Wintersemester 2026/27 für Studienanfänger an der FH Joanneum ein Studienbetrag in der Höhe von 363,36 Euro pro Semester eingehoben.

, künftig sollen Studiengebühren diese Lücke teilweise schließen. So werden ab dem Wintersemester 2026/27 für Studienanfänger an der FH Joanneum ein pro Semester eingehoben. In der Kultur wird um 4,2 Millionen Euro reduziert, die Steiermarkschau 2027 fällt aus, das Joanneum muss Schließtage einplanen.

fällt aus, das Joanneum muss Schließtage einplanen. In der steirischen Kinderbildung und-betreuung wird eine Beihilfe von über 337.000 Euro gestrichen, auch eine Privatschul-Subvention in der Höhe von 112.000 Euro entfällt.

wird eine Beihilfe von über gestrichen, auch eine Privatschul-Subvention in der Höhe von entfällt. Bei Frauen- und Familienprogrammen sowie in der Erwachsenenbildung wird ebenfalls gespart.

sowie in der Erwachsenenbildung wird ebenfalls gespart. Auch im Sport (minus 537.000 Euro) und im Tourismus (minus 1,8 Millionen Euro) wird gekürzt, das „Standortmarketing“ wird ganz gestrichen.

Ausgaben in der Gesundheit und Pflege steigen deutlich: KAGES: plus 102 Millionen Euro

Stationäre Pflege: plus 1 5 Millionen Euro

Mobile Pflege: plus 1,6 Millionen Euro

Grundversorgung gekürzt, weil Zahl der Asylwerber rückläufig ist

Im Sozialressort von FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer wird besonders in der Grundversorgung gekürzt, rund 25 Millionen Euro weniger, da die Zahl der Asylwerber rückläufig ist. Gleichzeitig steigen die Mittel für den Behindertenbereich um 10 Millionen Euro, um zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom mahnt trotz Sparwillen zu Realismus: „Das ist nur ein erster Schritt. Wir steuern auf eine Wand zu, so wie bisher kann es nicht weitergehen.“ Sie kündigte eine Aufgabenreform an, um Verwaltung und Zuständigkeiten zu straffen. Während die Regierung den Sparkurs als „notwendige Wende“ bezeichnet, bleibt die Kritik nicht aus. Die Opposition warnt vor sozialen Härten, besonders im Bildungs- und Kulturbereich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 12:40 Uhr aktualisiert