Landesbudget 2026 mit Sparpaket und Schuldenberg – Kritik folgt

Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag ihr Budget für 2026 und damit einhergehend drastische Kürzungen präsentiert. Doch trotz Einsparungen von über 100 Mio. Euro steigt der Schuldenstand auf 8,2 Milliarden Euro. Wo überall gespart wird, erfährst du hier: Steiermark kürzt kräftig: Schulden steigen dennoch auf 8,2 Milliarden. Auf die Einsparungsmaßnahmen folgten prompt Reaktionen mit viel Kritik.

NEOS kritisieren „falsche Prioritäten“

Die NEOS sehen im vorgelegten Budget den „Beleg für Reformunwilligkeit“. „Echte Strukturreformen bleiben aus. Dabei hatte Finanzlandesrat Ehrenhöfer Einsparungen von bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr angekündigt – davon ist man meilenweit entfernt“, kritisieren die Pinken. „Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Die Landesregierung kann nicht mit dem Geld der Menschen umgehen und war bisher auch nicht in der Lage, konkrete Sparmaßnahmen einzuleiten und Reformen auf den Weg zu bringen“, sagt NEOS-Klubobmann Niko Swatek. „Mit 808 Millionen Euro neuen Schulden in einem Jahr und Gesamtschulden von über 8 Milliarden Euro setzt die Regierung ein verheerendes Signal. Man ist nicht bereit, bei sich selbst zu sparen und das groß angekündigte 500-Millionen-Einsparziel bleibt Ankündigungspolitik. Das ist nicht Konsolidierung, das ist Selbstschutz des FPÖ-ÖVP-Regierungsapparats.“

©NEOS “Die Landesregierung legt ein Budget vor, das die falschen Prioritäten setzt. Der eigene Apparat bleibt verschont, weil es blau-schwarz nicht schafft, bei sich selbst zu sparen”, so NEOS-Klubobmann Niko Swatek.

SPÖ-Lercher: „Wo sind die Lösungen für Gesundheitsversorgung und Industrie?“

Auch die steirische SPÖ regiert in einer Aussendungen zu den Einsparungsmaßnahmen: „Mir fehlen die Lösungen für die wichtigsten Fragen. Die Gesundheitsversorgung ist dabei eines der zentralsten Themen. Vor allem Mario Kunasek und die FPÖ haben vor der Wahl vollmundige Versprechen dazu gemacht. Diese müssen jetzt auch glaubwürdig umgesetzt werden. Wir bleiben bei unserer Forderung: Die Steiermark braucht eine Gesundheitsgarantie mit einer Bestandsgarantie für alle bestehenden Spitalsstandorte und eine gesicherte 24/7 Akutversorgung in allen Bezirken sowie einen zielgerichteten Ausbau der Primärversorgungszentren. Mir fehlen auch dringend notwendige Impulse für die Industrie und unseren Standort. Wir beurteilen das Budget nicht nur nach den Zahlen, sondern nach den Auswirkungen, die es auf die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer hat. Dieses Budget setzt nicht die notwendigen Akut- und Strukturmaßnahmen, um die Steiermark gut durch die Krise zu bringen“, so der steirische SPÖ Chef Max Lercher in einer ersten Reaktion zum heute präsentierten Landesbudget.

©SPÖ Steiermark Lercher zum Landesbudget: „Mut- und planlos! Wo sind die Lösungen für Gesundheitsversorgung und Industrie?“

Grüne: „Statt struktureller Reformen schiebt die Landesregierung die Probleme weiter vor sich her.“

„Statt konkrete strukturelle Änderungen einzuleiten, bleibt die Landesregierung bei allgemeinen Ankündigungen. Von den großen Versprechen, die Probleme an der Wurzel zu packen, ist wenig geblieben. Man verschiebt Entscheidungen, anstatt sie zu treffen“, kritisiert Grünen-Budgetsprecher Lambert Schönleitner angesichts der heutigen Budgetpräsentation. Weiter wird in einer Aussendung der Grünen ausgeführt: „Einsparungen müssen dort ansetzen, wo weiter in überholte Strukturen investiert wird. Ein Beispiel dafür ist der Neubau von längst aus der Zeit gefallenen Landesstraßenprojekten. Sie belasten den Landeshaushalt mit hohen Millionenbeträgen für Bau, Erhaltung und Finanzierung – der Sanierungsbedarf auf Landesstraßen beträgt bereits jetzt rund eine halbe Milliarde Euro. Auch in der stationären Pflege zeigt sich eine massive Fehlsteuerung: Jährlich entstehen Kosten in dreistelligen Millionenbeträgen, ohne dass sich die Qualität für die Menschen verbessert. Hier gäbe es großes Potenzial für mittelfristige Einsparungen – doch erneut bleibt es bei vagen Ankündigungen, wie diese umgesetzt werden sollen. Die Steiermark verzichtet derzeit auf erhebliche Einnahmen aus einer möglichen LKW-Maut, einer Nahverkehrsabgabe, einer Ressourcenabgabe oder einer Stellplatzabgabe für große Einkaufszentren. Solche Instrumente, die andere Bundesländer längst eingeführt oder konkret geplant haben, sind für eine nachhaltige Budgetsanierung unerlässlich. Sie sind keine Bagatellbeträge – im Gegenteil: Ihre Erträge würden etwa die Dividende der Energie Steiermark deutlich übersteigen. Darüber hinaus hätten sie einen wichtigen steuernden Effekt, weil sie umwelt- und verkehrspolitisch in die richtige Richtung wirken.“

©Die Grünen Steiermark „Wenn Finanzlandesrat Ehrenhöfer meint, dass sich die Budgetprobleme lösen, sobald es der Wirtschaft besser geht, dann ist das reines Wunschdenken. Eine solide Budgetpolitik braucht aktive Entscheidungen – nicht das Hoffen auf Konjunkturglück. Das Land braucht endlich Mut zu echten Reformen“, so Schönleitner.

KPÖ: „Schulden steigen, Bevölkerung zahlt den Preis“

Laut KPÖ sind die Einschnitte im Sozialbereich besonders drastisch: „Die Wohnunterstützung wird nicht mehr valorisiert und verliert damit de facto an Wert. Durch die Kürzungen bei der Sozialunterstützung verlieren zahlreiche Familien und Alleinerziehende mehrere hundert Euro im Monat. Gleichzeitig verlieren Sozialvereine, die seit Jahren unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft leisten, teilweise ihre Existenzgrundlage oder stehen vor dem Aus. Dazu kommt etwa, dass künftig bei den Umweltförderungen gekürzt wird oder dass man an der FH Joanneum von nun an Studiengebühren zahlen muss.“ KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler betont: „Die Kürzungen treffen den Großteil der Bevölkerung, aber bevor Milliardäre und Großkonzerne zu Kasse gebeten werden, nimmt man lieber in Kauf den Sozialstaat abzumontieren. Wer in Zeiten wie diesen auf einnahmenseitig Maßnahmen verzichtet, gefährdet die soziale Sicherheit! Daher wird die KPÖ dem Budget sicher nicht ihre Zustimmung geben!“

©KPÖ-Bundespartei „Damit zeigt diese Landesregierung einmal mehr, dass sie nichts aus den Fehlern ihrer Vorgänger:innen gelernt hat. Wer glaubt, mit immer neuen Kürzungen die Finanzen in den Griff zu bekommen, ignoriert die eigentlichen Ursachen und treibt das Land Jahr für Jahr tiefer in soziale Schieflage“, kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

Initiative #soziallandretten: „Wir dürfen nicht bei der Menschlichkeit sparen!“

Anlässlich der heutigen Präsentation des Landesbudgets warnt die Initiative #soziallandretten einmal mehr vor Einsparungen im Sozialbereich und bittet Entscheidungsträger:innen, ihre Entscheidungen zu überdenken. Daniela Grabovac, Sprecherin von #soziallandretten: „Seitdem die Sparmaßnahmen für das heurige zweite Halbjahr umgesetzt wurden, arbeiten viele Organisationen auf Sparflamme, andere kämpfen ums Überleben. Leidtragende sind armuts- und ausgrenzungsgefährdete Menschen, denen dadurch ein wichtiges Auffangnetz abhandenkommt. Wir bitten deshalb eindringlich, diesen eingeschlagenen Kurs nicht fortzusetzen. Wir dürfen nicht bei der Menschlichkeit sparen!“