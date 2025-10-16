Nach heftigen Crash in Halbenrain: Radfahrer (75) im LKH Graz verstorben

Wie berichtet, wurde bei einer Frontalkollision eines Wagens mit einem Rennrad am Mittwochabend, 15. Oktober 2025, der 75-jährige Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei nun mitteilt, ist dieser nun verstorben.

Auf der Steintalstraße (L235) kam es Mittwochabend, dem 15. Oktober, zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Rennrad. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr, als ein 84-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark ein anderes Auto überholen wollte. Während des Überholmanövers kam dem Lenker ein 75-jähriger Rennradfahrer aus Graz-Umgebung entgegen, es kam zum Frontalzusammenstoß. Der 75-Jährige wurde durch den Aufprall auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert. Er wurde schwer verletzt, hieß es am Mittwoch.

75-Jähriger verstorben

Wie die Polizei nun am heutigen Donnerstag mitteilt, ist der 75-Jährige im LKH Graz an seinen schweren Verletzungen verstorben.