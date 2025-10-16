Tagelang vermisst: Suchaktion im Murtal nahm tragischen Ausgang

Am Donnerstagvormittag, dem 16. Oktober 2025, wurde ein seit mehreren Tagen abgängiger 61-jähriger Mann tot im steirischen Murtal aufgefunden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Bereits am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, verständigten Angehörige die Polizei, nachdem sie seit Sonntagmittag keinen Kontakt mehr zu dem Mann hatten. Daraufhin wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Daran beteiligten sich rund 40 Einsatzkräfte von Polizei, Bergrettung, Feuerwehr und der Alpinpolizei Murtal. Unterstützt wurden sie dabei von Hubschrauber, Drohne und Suchhunden.

Vermisster leblos in Bachbett gefunden

Da die Suche am Mittwoch bei Einbruch der Dunkelheit ohne Ergebnis abgebrochen werden musste, wurde sie am Donnerstagmorgen mit etwa 70 Einsatzkräften fortgesetzt. Kurz vor 10 Uhr entdeckten Suchtrupps den Abgängigen schließlich leblos in einem Bachbett unweit seines Wohnortes.

Obduktion wurde angeordnet

Der 61-Jährige wurde unter Beiziehung eines Arztes durch Bergrettung und Polizei geborgen. Äußerliche Verletzungen oder Anzeichen auf Fremdverschulden konnten bislang nicht festgestellt werden. Zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine sanitätspolizeiliche Obduktion angeordnet.