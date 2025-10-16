Schwerer Forstunfall in Weiz: Baum reißt Arbeiter zu Boden

Am Donnerstagnachmittag, dem 16. Oktober 2025 wurde ein 34-jähriger Mann in Anger (Bezirk Weiz) bei Arbeiten im Wald schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins UKH Graz gebracht werden.

Gegen 12.15 Uhr wurde eine Polizeistreife über die Landesleitzentrale (LLZ) zu einem Forstunfall im Bereich Baierdorf-Umgebung gerufen. „Beim Eintreffen waren Rettungskräfte, ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Anger bereits vor Ort und versorgten den Verletzten. Nach bisherigen Erhebungen führte der 34-Jährige aus dem Bezirk Weiz im Rahmen von Holzarbeiten Fällarbeiten mit einer Motorsäge durch. Dabei wurde er vom fallenden Baum am Arm getroffen und zu Boden gerissen“, berichtet die Polizei.

Kollegen setzten Rettungskette in Gang

Arbeitskollegen eilten dem Mann sofort zu Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 34-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Roten Kreuz in das UKH Graz gebracht. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.