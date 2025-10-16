„Aus traurigem Anlass“: Steirischer Kunstverein sagt Veranstaltungen ab

Die Bühne für Theater und Kunst Loipersdorf sagt alle Veranstaltungen im Oktober ab. Um Ersatztermine wird sich bemüht. Weitere Informationen sollen kommende Woche folgen.

Die Bühne für Theater und Kunst Loipersdorf ist ein 2004 gegründeter Verein, der als Bühne für Theaterstücke, Lesungen und andere Kunstformen zu verstehen ist. Regelmäßig finden dort Aufführungen und andere Veranstaltungen satt.

Kunst- und Theaterverein sagt Veranstaltungen im Oktober ab

„Aus traurigem Anlass sagen wir die Veranstaltungen im Oktober 2025 ab“, heißt es von der Bühne für Theater und Kunst in Loipersdorf. Wobei es sich dabei handelt, wird nicht näher erläutert, Weitere Informationen sollen folgen, heißt es in einem Posting auf Facebook. „Wir sind um Ersatztermine bemüht und können Anfang nächster Woche Näheres dazu sagen“, informiert Gudrun Puchas, die Obmann-Stellvertreterin der Bühne Loipersdorf auf Anfrage von 5 Minuten.