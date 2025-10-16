Nebel, dann Sonne: Der Freitag bringt bis zu 16 Grad

Während sich am Vormittag noch der Nebel hält, so soll sich spätestens ab Nachmittag die Sonne durchsetzen. Es werden Temperaturen bis zu 16 Grad erwartet.

„In den meisten Regionen hält sich am Freitagmorgen und Vormittag Nebel oder Hochnebel. In weiterer Folge arbeitet sich nach und nach die Sonne durch. Sie sollte am Nachmittag abseits der Berge fast überall scheinen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Nach wie vor weht kaum Wind. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von 10 bis 16 Grad erreicht.“