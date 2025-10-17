Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der Tauplitzalm

Ein schwerer Unfall hat sich Donnerstagabend, am 16. Oktober 2025, auf der Tauplitzalm (Gemeinde Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark) ereignet. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Nach einem ausgelösten E-Call des verunfallten Autos wurde gegen 21.20 Uhr die Polizei auf die Alpenstraße auf der Tauplitzalm (Bad Mitterndorf) verständigt. Ein 66-jähriger Oberösterreicher war mit drei Mitfahrern im Alter zwischen 61 und 67 Jahren unterwegs, als er an der Kreuzung des Pateauwegs mit der Alpenstraße von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug im steilen Gelände und kam knapp 20 Meter unterhalb der Straße an einem Baum zum Stillstand, wie die Polizei berichtet.

Feuerwehren mussten alle Insassen aus dem Auto retten

Alle vier Insassen wurden im Unfallfahrzeug eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Bad Mitterndorf, Klachau und Tauplitz gemeinsam mit der Rettung aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreit werden. Dieses musste wegen des steilen Geländes während der Bergung von den Einsatzkräften mit einer Seilwinde gesichert werden.

Alkotest verlief positiv

Drei der Verletzten wurden von der Rettung direkt in die Krankenhäuser Rottenmann und Schladming gebracht, ein weiterer musste vom Rettungshubschrauber geflogen werden. Ein Alkotest, der schließlich noch mit dem 66-jährigen Lenker durchgeführt wurde, verlief positiv, so die Beamten abschließend.