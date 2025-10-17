Verunreinigung: 25.000 Liter Gülle flossen in steirische Bäche

Aus einer gebrochenen Güllegrube flossen Donnerstagabend, 16. Oktober 2025, etwa 25.000 Liter Gülle aus und gelangten in der Folge in den Amschleggerbach und weiter in den Aubach im steirischen Bezirk Weiz.

Gegen 20 Uhr hörten die Bewohner des landwirtschaftlichen Anwesens einen lauten Knall und ein darauffolgendes Rauschen. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass die Güllegrube hangseitig ein riesiges Loch aufwies und die darin befindliche Gülle (etwa 25.000 Liter) ausfloss. Die Gülle floss über einen Abhang hinunter, über eine Wiese, durch ein Waldstück, über eine Gemeindestraße und anschließend in den Amschleggerbach und weiter in den Aubach.

Experte soll heute Sachlage beurteilen

Sogleich wurde die Feuerwehr Gasen und der Chemiealarmdienst verständigt. Am Aubach wurden an zwei Stellen Pumpstationen errichtet, um das gesamte verunreinigte Wasser aus dem Bachbett auszupumpen. Das Wasser wurde anschließend auf nahegelegenen Wiesen und Feldern verteilt. „Ein wissenschaftlicher Experte der Gewässeraufsicht wird heute im Laufe des Tages die Sachlage beurteilen. Weitere Erhebungen folgen“, heißt es von der Polizei.