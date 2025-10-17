Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Serieneinbrüche in der Steiermark und im Burgenland: In Tirol wurde schließlich ein Verdächtiger geschnappt
Hartberg-Fürstenfeld
17/10/2025
Seriendieb

Eine steirische Firma war der Anfang, dann folgt Festnahme in Tirol

Der Polizeiinspektion Friedberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark gelang es nach intensiven Ermittlungen, eine Serie von Einbruchsdiebstählen aufzuklären und einen Tatverdächtigen festzunehmen.

In der Nacht zum 24. Mai 2025 kam es auf einem Firmengelände in Pinggau in der Steiermark zu einem Diebstahl von mehreren Arbeitsgeräten. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 26-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Dem Mann werden insgesamt zehn Einbruchsdiebstähle im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sowie im Südburgenland zur Last gelegt.

Schaden im fünfstelligen Bereich

„Aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde der Tatverdächtige in Tirol festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der 26-Jährige zeigte sich teilweise geständig. Der durch die Taten verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag“, informiert die Polizei. Es gilt die Unschuldsvermutung.

