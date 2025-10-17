Hasspostings auf Facebook-Profil von Kunasek: Bohrn Mena gewinnt Klage

Jahrelang wurden teils massive Beleidigungen als Kommentare auf dem offiziellen Facebook-Profil vom steirischen LH Kunasek gepostet und nicht gelöscht. Der Fall landete am Freitag vor dem Gericht.

Am heutigen Freitag fand vor dem Gericht für Strafsachen Graz der Prozess gegen die FPÖ-Steiermark als Medieninhaberin des offiziellen Facebookprofils von Landeshauptmann Mario Kunasek statt. Auf diesem wurden rassistische und teils auch gewaltverherrlichende Kommentare gegen Sebastian Bohrn Mena von verschiedenen Personen gepostet und über Jahre hinweg nicht gelöscht. Dieser hatte daraufhin gegen zahlreiche Beleidigungen und gewaltverherrlichende Kommentare auf der Seite des jetzigen Landeshauptmanns geklagt. In der Entscheidung des Gerichts finden sich unter anderem Äußerungen wie „Wixer Flüchtling“, „ausländischer Idiot“ oder „dreckiger Ausländer“. Das Landesgericht für Strafsachen Graz entschied am 26. August, dass auf dem Profil von Mario Kunasek (FPÖ) ein Hinweis wegen Hasspostings veröffentlicht werden muss.

(Nicht rechtskräftiges) Urteil am Freitag

Aufgrund dessen hat Dr. Robert Kerschbaumer als Rechtsanwalt von Dr. Sebastian Bohrn Mena im Juli 2025 medienrechtliche Anträge an das Landesgericht für Strafsachen Graz gestellt. Am Freitag kam es nun zur Verhandlung, RA Dr. Franz Unterasinger war als Substitut für Bohrn Mena vor Ort. „Den Prozess haben wir gewonnen“, informiert am Freitag Sebastian Bohrn Mena auf Anfrage von 5 Minuten. Das Gericht gab darin den Anträgen des Klägers statt und ordnete die Löschung und Urteilsveröffentlichung an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Entschuldigung blieb bislang aus

Ein bitterer Nachgeschmack bleibt aber dennoch bestehen, so Bohrn Mena: „Menschlich enttäuschend ist für mich, dass der Herr Landeshauptmann es immer noch nicht als notwendig erachtet hat, sich bei mir zu entschuldigen. Das Bild, das er damit in der Öffentlichkeit erzeugt, spricht für sich selbst. Übernehmen Sie Verantwortung für die Gewaltaufrufe und fremdenfeindlichen Beleidigungen auf Ihrem Profil, Herr Landeshauptmann!“

Zahlreiche weitere Klagen noch offen

Weiter heißt es von Bohrn Mena: „In der Vorwoche hatte das Landesgericht für Strafsachen Wien gleich drei Anträge von Veronika & Sebastian Bohrn Mena gegen die FPÖ Wien in erster Instanz positiv beschieden.“ Strafrechtlich relevante Beleidigungen auf den Profilen von FPÖ-Funktionären müssen demnach gelöscht und das Urteil veröffentlicht werden. Ebenfalls erfolgreich war eine Klage gegen einen FPÖ-Repräsentanten aus Niederösterreich vor dem Landesgericht für Strafsachen Krems. Der FPÖ-Kandidat hatte Sebastian Bohrn Mena u.a. als ‚linke Zecke‘ beleidigt und wurde deswegen verurteilt. „Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig“, so Bohrn Mena. Zahlreiche weitere Klagen gegen Funktionäre und Mandatare der FPÖ sind in unterschiedlichen Bundesländern noch offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 11:24 Uhr aktualisiert