Autos kollidierten frontal: Zwei Verletzte

Bei einer Frontalkollision zweier Autos am Freitagmorgen, 17. Oktober 2025, in St. Barbara im Mürztal wurden beide Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 7 Uhr war ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Wagen auf der L 102 von Turnau kommend in Fahrtrichtung Veitsch unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 11 wollte er einen vor ihm fahrenden Holztransporter überholen. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 76-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, übersehen haben.

Beide Autofahrer verletzt

In der Folge kam es zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Pkw. Nach der Erstversorgung wurden beide Pkw-Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Leoben eingeliefert. Die Feuerwehren Markt-Veitsch und Veitsch-Ort standen im Einsatz.