100 Mio. Euro Projekt: Neues Siemens-Werk in Wollsdorf eröffnet

Siemens Energy hat am Freitag in Wollsdorf (Bezirk Weiz) ein neues Werk für Windkraft-Transformatoren eröffnet. Über 100 Millionen Euro flossen in das Projekt, mit dem hunderte Arbeitsplätze geschaffen wurden.

Auf 25.000 Quadratmetern Produktionsfläche werden in Zukunft Transformatoren hergestellt, die in Windturbinen die Spannung so anpassen, dass die erzeugte Energie ins Stromnetz eingespeist werden kann. Zuvor wurden diese Transformatoren gemeinsam mit großen Netztransformatoren im bestehenden Werk in Weiz gefertigt. Jetzt steht für die Windkraft-Transformatoren-Fertigung die dreifache Fläche zur Verfügung.

Bei der feierlichen Eröffnung mit zahlreichen Gästen waren Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sowie die beiden Landesräte Claudia Holzer und Willibald Ehrenhöfer als Gratulanten anwesend. Seitens der Bundespolitik durfte Siemens Energy Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie Staatssekretärin Elisabeth Zehetner begrüßen, die Kundenseite war durch Gunhild Grieve, Finanzvorstand von RWE Offshore Wind, präsent. Der Elektro- und Energietechnikhersteller selbst war unter anderem durch Aleš Prešern (Geschäftsführer Siemens Energy Austria), Sabrina Manschek (Leiterin des Standortes Wollsdorf), Bernhard Göß (Kaufmännischer Werksleiter) und Tim Oliver Holt (Geschäftsführer von Siemens Energy Grid Technologies) vertreten.