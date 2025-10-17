Frontal-Kollision forderte zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L102 bei Veitsch wurden am Freitagmorgen zwei Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Veitsch-Ort war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr gereinigt, ehe die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Am Freitagmorgen, 17. Oktober, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Veitsch-Ort (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen mittels Sirene alarmiert. „Am Einsatzort auf der L102 ergab sich für den Einsatzleiter folgendes Lagebild: Zwei PKW stießen frontal zusammen wobei die unbestimmten Grades verletzten Personen, bereits durch das Rote Kreuz erstversorgt wurden“, berichten die Einsatzkräfte.

Als Erstmaßnahme wurde die Unfallstelle abgesichert, zweifachen Brandschutz aufgebaut und auslaufende Betriebsmittel gebunden. Zeitgleich unterstützte ein Feuerwehrsanitäter das Rote Kreuz bei der Versorgung der Verletzten. Nach Versorgung der Unfallbeteiligten wurden die Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr gereinigt, ehe die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Im Einsatz standen RLFA-2000 Veitsch-Ort, KLFA Pretal, MTFA Veitsch-Ort mit insgesamt 16 Einsatzkräften. Weiters im Einsatz waren das Rote Kreuz mit zwei Fahrzeugen, die Polizei, ein Abschleppunternehmen und die Straßenmeisterei.