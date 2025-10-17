Lappi & Lappi Holzbau GmbH erhält Landeswappen

Das bekannte südsteirische Familienunternehmen Lappi & Lappi Holzbau, das 1955 von Josef Lappi senior gegründet wurde, blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück und wird aktuell in dritter Generation geführt. Die Firma hat sich weit über die Region hinaus einen exzellenten Ruf erworben und gilt als investitionsfreudiger, nachhaltiger Betrieb in der Steiermark. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte heute Nachmittag (17. Oktober 2025) im Rahmen einer kleinen Feierstunde das Steirische Landeswappen an die erfolgreiche Unternehmerfamilie.

Landeswappen für Lappi & Lappi Holzbau GmbH

„Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie die ständige Weiterentwicklung im rauen Klima einer globalen Konkurrenz gewährleisten und somit Arbeitsplätze für die Steirerinnen und Steirer schaffen und sichern. Ich gratuliere zu Ihrem wirtschaftlichen Erfolg und darf Ihnen als Wertschätzung des Landes die Urkunde überreichen, die Sie berechtigt, das Steiermärkische Landeswappen zu führen“, so der Landeshauptmann. Die Geschäftsführer Bernhard Lappi und Josef Lappi junior sowie Eva Lappi und Andrea Lappi freuten sich über diese ehrenvolle Auszeichnung.

70-jähriges Bestandsjubiläum, Segnung der neuen Produktionshalle & Verleihung des Landeswappens

Der Landeshauptmann würdigte in seiner Laudatio die enorme Bedeutung des Unternehmens. Die Lappi & Lappi Holzbau GmbH steht für Nachhaltigkeit, krisensichere Arbeitsplätze und hohe Kundenzufriedenheit. Mehr als 20 Lehrlinge wurden in den letzten zehn Jahren ausgebildet, einige von ihnen haben schließlich die Meisterprüfung abgelegt und eigene Betriebe gegründet. Das Unternehmen ist der Verwendung von natürlichen und ökologischen Baustoffen wie Holzweichfaser, Zellulose und Hanfdämmung verpflichtet. Es legt auch großen Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Zulieferern.

© Land Steiermark/Petra Mitteregger LH Mario Kunasek überreichte beim Firmenjubiläum von Lappi & Lappi Holzbau das Landeswappen an Geschäftsführer Bernhard Lappi, Andrea Lappi, Seniorchefin Eva Lappi, Geschäftsführer Josef Lappi (v.r.) und weitere Familienmitglieder.

Ebenso hat die Firma Lappi & Lappi bereits zahlreiche Projekte im privaten und öffent­lichen Sektor erfolgreich umgesetzt. Dazu gehören unter anderem die Mehrzweckhalle Gabersdorf, Fassaden an Gebäuden zur Notstromversorgung im Leibnitzer Feld sowie die Revitalisierung von Weingütern wie etwa Strauss und Ploder. Auch Sonderbauten wie etwa die Seebühne in Mörbisch gehören zum Portfolio des Unternehmens. Von fachkundigen Dachsanierungen und dem Bau eleganter Holzbalkone bis hin zur Errichtung maßgefertigter Pergolas und zu sorgfältigen Reparaturarbeiten – die Kernkompetenzen des Teams von Lappi & Lappi – spiegeln langjährige Handschlagqualität und Wertschätzung wider, die stets höchste Kundenzufriedenheit garantieren. Die Familie ist aber nicht nur unternehmerisch erfolgreich, auch im öffentlichen Leben ist sie stark engagiert. Tradition, Innovation und gesellschaftliches Engagement werden von der Firma groß geschrieben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2025 um 19:00 Uhr aktualisiert