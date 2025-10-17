Skip to content
/ ©Steirischer Skiverband – Foto Fischer
Von l.n.r.: Johann Schmid (Altbürgermeister Hirschegg-Pack), Bürgermeister Markus Prettenthaler (Hirschegg-Pack), Ulrich Schratter (Vizebürgermeister Hirschegg-Pack), Mario Kunasek (LH Steiermark), Martin Scharf und Norbert Riedl (Langlaufzentrum Hebalm), Renate Götschl (Präsidentin Steir. Skiverband), Heinz Kaltschmidt (Erlebnisregion Graz), Kurt Sölkner (neuer Vorsitzender Loipengütesiegel), Johann Hörzer (bisheriger Vorstand Loipengütesiegel), Helmuth Lexer (Ehrenpräsident Steir. Skiverband), Josef Herk (WKO Präsident).
Steiermark
17/10/2025
Erlebnisregion Graz

Langlaufzentrum Hebalm mit Steirischem Loipengütesiegel ausgezeichnet

Am Freitag, dem 10. Oktober 2025, wurde das Steirische Loipengütesiegel wieder neu verliehen. Die
feierliche Übergabe erfolgte durch Renate Götschl, Präsidentin des Steirischen Skiverbandes, und
Landeshauptmann Mario Kunasek.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)

Das Gütesiegel besteht seit mittlerweile 25 Jahren und wird jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren vergeben. Es steht für höchste Qualität und Standards im steirischen Langlaufangebot. Zu den zentralen Vergabekriterien zählen unter anderem eine ausreichende Mindestloipenlänge, Schneesicherheit, regelmäßige Präparierung sowie eine durchgehende Beschilderung mit Kilometerangaben, Richtungs- und Schwierigkeitsinformationen.

Steirisches Loipengütesiegel: 17 Orte wurden ausgezeichnet

Insgesamt wurden heuer 17 Orte mit rund 500 Kilometern Loipennetz ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal zählt auch das Langlaufzentrum Hebalm in der Erlebnisregion Graz zu den zertifizierten Anlagen. Die Hebalm bietet sechs hervorragend präparierte Loipen mit einer Gesamtlänge von rund 12 Kilometern auf etwa 1.400 Metern Seehöhe. Teilweise werden die Loipen beschneit und sind mit Flutlicht ausgestattet. Sämtliche Strecken sind sowohl für den klassischen Stil als auch für Skating gespurt. „Langlaufen erfreut sich immer größerer Beliebtheit – umso schöner ist es, mit der Hebalm ein Langlaufgebiet in der Erlebnisregion Graz zu haben, das mit höchster Qualität und besten Bedingungen das Wintersportangebot unserer Region wesentlich bereichert“, freuen sich Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Mag. Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz.

