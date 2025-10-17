Langlaufzentrum Hebalm mit Steirischem Loipengütesiegel ausgezeichnet

Das Gütesiegel besteht seit mittlerweile 25 Jahren und wird jeweils für einen Zeitraum von drei Jahren vergeben. Es steht für höchste Qualität und Standards im steirischen Langlaufangebot. Zu den zentralen Vergabekriterien zählen unter anderem eine ausreichende Mindestloipenlänge, Schneesicherheit, regelmäßige Präparierung sowie eine durchgehende Beschilderung mit Kilometerangaben, Richtungs- und Schwierigkeitsinformationen.

Steirisches Loipengütesiegel: 17 Orte wurden ausgezeichnet

Insgesamt wurden heuer 17 Orte mit rund 500 Kilometern Loipennetz ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal zählt auch das Langlaufzentrum Hebalm in der Erlebnisregion Graz zu den zertifizierten Anlagen. Die Hebalm bietet sechs hervorragend präparierte Loipen mit einer Gesamtlänge von rund 12 Kilometern auf etwa 1.400 Metern Seehöhe. Teilweise werden die Loipen beschneit und sind mit Flutlicht ausgestattet. Sämtliche Strecken sind sowohl für den klassischen Stil als auch für Skating gespurt. „Langlaufen erfreut sich immer größerer Beliebtheit – umso schöner ist es, mit der Hebalm ein Langlaufgebiet in der Erlebnisregion Graz zu haben, das mit höchster Qualität und besten Bedingungen das Wintersportangebot unserer Region wesentlich bereichert“, freuen sich Sylvia Loidolt, Vorsitzende & Mag. Susanne Haubenhofer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Graz.