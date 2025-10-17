Der Samstag bringt einen Wetter-Mix in die Steiermark

Am Samstag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während es im Süden meist sonnig bleibt, dominieren im Norden dichtere Wolken und stellenweise leichter Regen.

Am Samstag zeigt sich das Wetter in Österreich herbstlich: Während es im Süden meist sonnig bleibt und sich Nebelfelder rasch auflösen, dominieren im Norden dichte Wolken und zeitweise leichter Regen. Oberhalb von rund 1.400 Metern kann es unergiebig schneien. Im Tagesverlauf ziehen auch im Süden einige Wolken durch, es bleibt dort aber freundlich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und 17 Grad.