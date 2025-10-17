Start für neues Wahlpflichtfach „TIR“ an der Montanuni Leoben

Ziel des einzigartigen Bildungsprogramms ist es, Schülern einen umfassenden Überblick über Bildungs- und Karrierewege im MINT-Bereich – also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – zu geben. Gleichzeitig sollen sie erleben, wie technische Innovationen aus Forschung und Industrie den Alltag und die Zukunft der Region prägen. 26 Schüler aus den Partnerschulen BG/BRG Knittelfeld, BORG Kindberg und BORG Birkfeld nahmen am ersten TIR-Projekttag teil. Im Mittelpunkt stand dabei der direkte Einblick in Forschung und Praxis: Nach einer gemeinsamen Einführung und einer Vorstellung der Projektpartner, wurden die Teilnehmer in verschiedenen Workshops aktiv

Auftakt mit Forschergeist und Praxisbezug

Im Lehr-Lern-Labor der Montanuni erhielten die Schüler im Planungsspiel ECO CEO mit dem RIC Leoben eine Einführung in das Thema Circular Engineering. Dabei lernten die Jugendlichen, wie ökonomische und ökologische Entscheidungen in Unternehmen zusammenwirken und welche Strategien nachhaltiges Wirtschaften fördern. Bei einem weiteren Workshop im Labor des Lehrstuhls für Allgemeine und Analytische Chemie beschäftigen sich die Schüler anschließend mit der systematischen Untersuchung von Elektroschrott, insbesondere aus alten Mobiltelefonen. Ziel war es, den Metallgehalt der Proben zu bestimmen und Möglichkeiten zur Rückgewinnung wirtschaftlich und ökologisch relevanter Elemente zu identifizieren. Das vorrangige Ziel ist es, junge Menschen für technische Berufe zu begeistern, ihnen Perspektiven aufzuzeigen und sie auf ihrem Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu unterstützen. Gleichzeitig leisten alle Stakeholder einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Innovation und zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses in der Region.

Die Kooperationspartner

Das neue Wahlpflichtfach TIR ist eine Kooperation zwischen der Montanuniversität Leoben, der Pankl Racing Systems AG, der RHI Magnesita GmbH mit den drei Schulen BG/BRG Knittelfeld, BORG Kindberg und BORG Birkfeld sowie dem Kooperationsprojekt „die Industrie“ der WKO Steiermark und der Industriellenvereinigung Steiermark. Das neue Wahlpflichtfach TIR setzt auf die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Schule und Wirtschaft. Nach dem Auftakt an der Montanuniversität folgt am 13. November ein Besuch bei der RHI Magnesita, bevor die Schüler*innen im Februar 2026 erneut an die MUL und zu Pankl kommen. Die verbleibenden Unterrichtseinheiten des Wahlpflichtfachs finden an den jeweiligen Schulen statt.