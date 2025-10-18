Nur Tage nach Führerscheinprüfung: Steirer (19) unter Drogen angehalten

In Göß (Gemeinde Leoben, Steiermark) wurde Freitagabend, am 17. Oktober 2025 gegen 20.30 Uhr, ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Murtal angehalten. Er hatte Drogen genommen und musste seinen Führerschein abgeben.

Erst war der 19-Jährige in einer 30er-Zone „mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs“, so die Beamten, dann zeigten sich bei der Anhaltung „eindeutige Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel“. Zwei weitere Personen waren ebenfalls noch im Auto – inklusive Cannabis, das die Polizei unter anderem mit Hilfe eines Drogenspürhundes sicherstellte.

Führerschein nach wenigen Tagen wieder weg

Bei einer ärztlichen Untersuchung zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit ist er schließlich durchgefallen. Ihm wurde daher auch vorläufig sein Führerschein abgenommen. Besonders bemerkenswert dabei: Der 19-Jährige hatte diesen eigentlich erst vor einigen Tagen erhalten.