Familie Raidl aus Ottendorf gewinnt Kürbiskernöl-Championat 2025/26

Die besten Kürbiskernöle des Landes stehen fest! Beim großen Kürbiskernöl-Championat 2025/26 in der Landesberufsschule Bad Gleichenberg wurden die Top-Produzenten des „grünen Goldes“ der Steiermark ausgezeichnet.

Den ersten Platz sicherte sich die Familie Raidl aus Ottendorf an der Rittschein. Platz 2 ging an Andrea Wechtitsch und Franz Vollmaier aus St. Johann im Saggautal, Platz 3 an Daniel Brauchart und Julia Schubert aus St. Peter im Sulmtal. Den begehrten Titel „Ölmühle des Jahres“ holte sich die Ölmühle Hartlieb aus Heimschuh.

Mehr als 500 Kürbiskernöle wurden eingereicht

Mehr als 500 Kürbiskernöle wurden eingereicht, die Top 20 anschließend von einer 70-köpfigen Jury aus Spitzenköchen, Produzenten und Prominenten bewertet. Unter den Juroren: 7-Hauben-Koch Martin Sieberer, Johann Pabst, Gerald Fleischhacker und ORF-Direktor Gerhard Koch. Bewertet wurden Farbe, Geruch, Viskosität und Geschmack – nur das allerbeste steirische Kürbiskernöl schafft es in die Champions League.

Grünes Gold der Steiermarkt

„Unsere Champions sind wahre Botschafter des steirischen Kürbiskernöls“, gratulierten Landesrätin Simone Schmiedtbauer und LK-Präsident Andreas Steinegger. „Mit Wissen, Leidenschaft und Qualitätsbewusstsein tragen sie das grüne Gold der Steiermark weit über die Landesgrenzen hinaus.“

Die Gewinner setzen auf Tradition und Handarbeit: Familie Raidl produziert seit Jahrzehnten Kürbiskernöl in Ottendorf. „Wir achten besonders auf den richtigen Erntezeitpunkt – nur reife Kerne ergeben ein intensives, nussiges Öl“, so Anton Raidl. Enkel Marcel Taucher will den Betrieb künftig übernehmen und weiter ausbauen.

Andrea Wechtitsch und Franz Vollmaier aus dem Saggautal erreichten erstmals Platz 2. „Wir hacken viele Flächen noch per Hand – das verleiht unserer Qualität den letzten Feinschliff“, erzählen sie stolz.

Daniel Brauchart und Julia Schubert aus St. Peter im Sulmtal, heuer auf Platz 3, pressen ihr Öl in der eigenen Mühle. Die Qualität ihres Öls wird ihnen regelmäßig bestätigt – sowohl von regionalen und internationalen Kunden als auch durch zahlreiche Auszeichnungen.



©LK Steiermark/Kristoferitsch Den ersten Platz holte sich die Familie Raidl. ©LK Steiermark/Kristoferitsch Den zweiten Platz sicherten sich Andrea Wechtitsch und Franz Vollmaier. ©LK Steiermark/Kristoferitsch Den dritten Platz holten sich Daniel Brauchart und Julia Schubert.

Ölmühle des Jahres 2026

Zum fünften Mal wurde beim Kürbiskernöl-Championat auch die „Ölmühle des Jahres“ vor den Vorhang geholt, um die besonderen Leistungen der heimischen Ölmühlen ins Rampenlicht zu stellen. Hartlieb aus Heimschuh sicherte sich den Titel „Ölmühle des Jahres 2026“, gefolgt von Schmuck (Deutschlandsberg) und Pronnegg (Saggau).

©LK Steiermark/Kristoferitsch Zum fünften Mal wurde beim Kürbiskernöl-Championat auch die „Ölmühle des Jahres“ vor den Vorhang geholt.

Bilanz Kürbiskernernte 2025

Die Kürbiskernernte 2025 fällt laut Prognose leicht überdurchschnittlich aus: Rund 700 Kilogramm Kerne pro Hektar werden geerntet, die Qualität gilt als ausgezeichnet. „Die vielen Sonnenstunden sorgen für ein besonders nussig-duftendes Aroma“, erklärt Franz Labugger, Obmann der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.