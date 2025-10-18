Immer mehr Steirer steigen vom Auto auf die Bahn um

Insgesamt wurden österreichweit 9.360 Fahrgäste in Zügen von zehn Bahnunternehmen befragt. Der VCÖ präsentierte die Ergebnisse am Donnerstag bei einer Fachveranstaltung in Wien. In der Steiermark gaben 76 Prozent der Befragten an, dass der Kauf eines Klimatickets entscheidend für ihren Umstieg auf die Bahn war. 61 Prozent nannten die nutzbare Reisezeit als Motiv – also die Möglichkeit, während der Fahrt zu lesen, zu arbeiten oder zu entspannen. Weitere Gründe waren Spritpreise, verbesserte Bahnangebote und kürzere Arbeitswege.

Gesamtemissionen werden verringert

„Viele, die Auto fahren, fahren auch mit der Bahn. Das Potenzial, mehr Autofahrten auf die Bahn zu verlagern und damit Staus und Verkehrsbelastung zu reduzieren, ist groß und sollte viel stärker als bisher genutzt werden“, stellte VCÖ-Experte Michael Schwendinger bei seinem Vortrag fest. Zusätzlich kommt Österreich damit seinen Klimazielen näher: Denn pro Personenkilometer sind die Gesamtemissionen der Bahnen in Österreich im Schnitt um 96 Prozent niedriger als die Emissionen von Pkw mit Verbrennungsmotor, wie Daten des Umweltbundesamts zeigen. Um diesen Trend weiter zu verstärken, fordert der VCÖ den Ausbau des Bahnangebots – insbesondere außerhalb der Hauptverkehrszeiten – sowie häufigere Verbindungen und betriebliche Öffi-Jobtickets.

Verlässliche Abstimmung von Bus und Bahn sei entscheidend

Für eine bessere Gesamtreisezeit sei laut ÖBB-Regionalmanager Christof Hermann eine verlässliche Abstimmung von Bus und Bahn entscheidend. „Neue Zugsicherungssysteme und moderne Betriebsführung werden künftig eine Schlüsselrolle spielen, um Pünktlichkeit und Anschlussgarantie zu sichern.“ Der VCÖ-Bahntest 2025 zeigt deutlich: Die Bahn wird in der Steiermark nicht nur als umweltfreundliche, sondern zunehmend auch als komfortable und effiziente Alternative zum Auto wahrgenommen.