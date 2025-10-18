Energie Steiermark kündigt 24.000 PV-Verträge – Kritik

Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, kündigt die Energie Steiermark mit Jahresende rund 24.000 Einspeiseverträge für Photovoltaikanlagen, die vor Oktober 2024 abgeschlossen wurden. Betroffene Kunden sollen künftig auf das neue Modell SonnenStrom Flex umsteigen. Dieses orientiert sich am Referenzmarktwert der E-Control und sieht monatliche Preisanpassungen vor. Laut dem Bericht seien die bisherigen Fixpreis- und Quartalspreismodelle für das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich. Das aktuelle Preismodell sei laut Energie Steiermark um rund 1,5 Millionen Euro defizitär. Grund sei ein Überangebot an PV-Strom, das die Preise stark nach unten gedrückt habe.

Grüne scharfe Kritik

Mit deutlichen Worten reagiert Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl auf die Entscheidung:

„Die Steiermark kämpft seit Jahren mit einem stockenden Netzausbau, fehlenden Energiespeichern und einer Landespolitik, die ihre Verantwortung als Eigentümerin der Energie Steiermark nicht wahrnimmt – und jetzt bekommen jene die Folgen zu spüren, die an der Energiewende mitarbeiten und für sauberen Strom sorgen. Da läuft etwas grundlegend falsch.“ Damit die Energiewende nicht ins Stocken gerät, brauche es laut Krautwaschl „einen klaren Kurs: den Ausbau der Netze und Energiespeicher, faire Rahmenbedingungen für jene, die selbst Energie erzeugen – und eine Energiepolitik, die sich an den Menschen orientiert, nicht an kurzfristigen Konzerninteressen.“