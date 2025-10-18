Fallschirmspringer bei Landeanflug in der Steiermark verletzt

Bei einem Fallschirmsprung in der Steiermark kam es am Samstagvormittag zu einer Kollision zwischen zwei Springern. Ein 39-jähriger Grazer wurde dabei am Knie verletzt.

Gegen 9.35 Uhr absolvierten drei Mitglieder eines Fallschirmspringerclubs – ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz, der 39-Jährige aus Graz sowie ein weiteres Vereinsmitglied – gemeinsam einen sogenannten „verknüpften 3er Exit“ aus einem motorisierten Flugzeug in rund 4.000 Metern Höhe.

Fehler beim Endanflug

Nach dem erfolgreichen Sprung und der getrennten Landung der einzelnen Springer befand sich der 39-Jährige bereits am vorgesehenen Landeplatz auf einer Wiese. Dort versorgte er gerade seine Ausrüstung, als sich der 36-Jährige im Landeanflug befand. Dieser gab später an, dass er im Endanflug einen Fehler begangen habe und eine rechtzeitige Ausweichreaktion nicht mehr möglich gewesen sei.

Erhebungen laufen

In weiterer Folge kam es zur Kollision der beiden Sportler. Der 39-Jährige wurde dabei im Bereich des rechten Knies verletzt – es besteht der Verdacht auf eine Luxation des Kniegelenks. „Die Erhebungen zum Unfall laufen, die weitere Aktbearbeitung übernahm die Alpine Einsatzgruppe (AEG) der Polizei Deutschlandsberg“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark.