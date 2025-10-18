Bruck wird zum neuen Bahnknoten zwischen Wien und Graz

Ab 14. Dezember wird Bruck an der Mur zum zentralen Bahnknoten zwischen Wien und Graz. Neue Interregio-Verbindungen, kürzere Fahrzeiten und ein dichterer Takt sollen die Stadt für Pendler und Reisende deutlich attraktiver machen.

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 beginnt für Bruck an der Mur ein neues Mobilitätszeitalter: Die Stadt wird zum zentralen Bahndrehkreuz zwischen Wien und Graz. Neue Interregio-Verbindungen, häufigere Taktungen und kürzere Fahrzeiten machen Bruck künftig zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Steiermark.

Neue Anbindungen

Die neuen Interregio-Züge verbinden Bruck regelmäßig direkt mit Linz, Graz, Wien, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt und sogar Maribor. Die Fahrzeiten über die Südstrecke verkürzen sich deutlich, moderne, barrierefreie Züge sorgen für mehr Komfort. Besonders hervorgehoben werden die neuen Railjet Express-Verbindungen, die zwischen Wien und Graz nur in Bruck halten. „Die neuen Bahnverbindungen machen klar: Bruck an der Mur ist der bedeutendste Verkehrsknotenpunkt zwischen Wien und Graz. Bei uns treffen Wirtschaft, Industrie und ein guter Platz zum Wohnen und Leben auf moderne öffentliche Mobilität. Bruck rückt mit dem neuen Fahrplan näher an Wien und Graz und gewinnt damit deutlich an Attraktivität und Lebensqualität für alle Generationen“, erklärt Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger.

Kürzere Wege für Pendler

Aktuell verkehren rund 30 bis 35 Züge täglich, ab Dezember steigt die Zahl der Schnellzüge auf vier bis fünf – zu Stoßzeiten sogar im Halbstundentakt. Die Fahrzeit von Bruck nach Graz verkürzt sich auf etwa 35 Minuten, nach Wien auf rund eine Stunde und 45 Minuten. Damit wird Bruck besonders für Pendler attraktiv.

Wiedereröffnung der Haltestelle Oberaich gefordert

Ein weiteres Anliegen der Stadtregierung betrifft die Wiedereröffnung der S-Bahn-Haltestelle Oberaich, die für den Osten der Stadt eine wichtige Ergänzung des öffentlichen Verkehrs darstellen würde. „Wir setzen uns weiterhin für die Wiedereröffnung der Haltestelle Oberaich ein und haben dieses Anliegen erneut bei den Verantwortungsträgern der ÖBB und des Landes Steiermark deponiert. Kurze Wege, mehr Lebensqualität für die Menschen in allen Stadtteilen und echte Wahlfreiheit in der Mobilität – das ist unser langfristiges Ziel“, betont Bürgermeisterin Kaltenegger.