So entsteht Leinen: Brecheltag im Freilichtmuseum Stübing

Am Sonntag, 19. Oktober widmet sich das Österreichische Freilichtmuseum Stübing beim Brecheltag einer alten Kulturpflanze: dem Flachs. Gezeigt wird, wie aus der Pflanze Leinen entsteht.

Am Sonntag, 19. Oktober 2025 steht das Österreichische Freilichtmuseum Stübing ganz im Zeichen des Flachses. Beim traditionellen Brecheltag dreht sich alles um die vielseitige Pflanze, ihre Verarbeitung und ihre Bedeutung für die nachhaltige Textilproduktion. Besucher erwartet ein Tag voller Handwerk, Geschichte und regionaler Kulinarik.

Europäisches Projekt bringt alte Kulturpflanze zurück

Das länderübergreifende Projekt „1 qm Lein“ stellt die Flachspflanze mit ihren vielseitigen Eigenschaften und Verarbeitungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt. Es lädt Menschen ein, selbst Flachs anzubauen und „die faszinierende Verwandlung vom Leinsamen bis zum Leinenstoff zu erleben“. Das Projekt geht auf eine schwedische Initiative zurück, die 2020 Menschen in Skandinavien dazu inspirierte, auf einem Quadratmeter Erde Flachs anzubauen und selbst zu verarbeiten. Seit 2025 wird es auch in Österreich umgesetzt. So soll der Faserlein wieder sichtbar gemacht und „ein Bewusstsein für nachhaltige Textilproduktion geschaffen“ werden.

Vom Feld bis zum Stoff

Flachsverarbeitung und Leinenherstellung zählen zu den ältesten textilen Handwerkstraditionen des ländlichen Raums. Einige der historischen Gebäude im Museumstal stehen in direktem Zusammenhang mit dieser Kulturgeschichte. Nach der Aussaat im Mai und der Ernte im August bildet der Brecheltag den Höhepunkt des Flachsjahres. Das „Brecheln“ beschreibt dabei das Brechen der Flachsstängel, um die verholzten Teile von den Bastfasern zu trennen. Besucher erleben die gesamte Verarbeitung: Vom Brecheln und Hecheln bis zum Spinnen und Weben – und können traditionelle Techniken selbst ausprobieren.

Handwerk und Kulinarik im Museumstal

Neben der handwerklichen Arbeit steht beim Brecheltag auch der Genuss im Mittelpunkt. Das Museumsgasthaus „Zum Göller“ bietet regionale Spezialitäten an, darunter gefüllte Balassen. Der Brecheltag findet am Sonntag, 19. Oktober 2025, von 9 bis 16 Uhr im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing (Enzenbach 32, 8114 Stübing) statt.