So wird das Sonntagswetter in der Steiermark

Der Sonntag zeigt sich in der Steiermark herbstlich wechselhaft: Während sich im Süden und Osten Hochnebel hält, zeigt sich in der Obersteiermark zeitweise die Sonne. Am Nachmittag ziehen Wolken aus Westen auf.

Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner gemischten Seite. Laut GeoSphere Austria hält sich „vor allem nach Süden und Osten hin für ein paar Stunden Hochnebel, der sich nur langsam lichtet“. In der westlichen Obersteiermark lösen sich die Frühnebelfelder dagegen rasch auf – hier kann sich „für ein paar Stunden die Sonne“ zeigen.

Wechselhaft am Nachmittag

Bereits am Nachmittag ziehen laut Prognose „von Westen her dann aber schon wieder ausgedehnte Wolkenfelder“ auf. In den Niederungen „dreht der Wind wieder auf südliche Richtungen“. Die Temperaturen starten je nach Nebel oder klarem Himmel zwischen -1 und +7 Grad, die Tageshöchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

Gute Bedingungen am Berg

Wer am Sonntag in die Berge will, darf sich laut GeoSphere Austria auf „recht gutes Bergwetter“ freuen. Nebel- und Hochnebelfelder über den Tälern „lichten sich“ und anschließend „scheint dann recht häufig die Sonne“. Über den Gipfeln ziehen ab Mittag „im Westen dann harmlose Wolkenfelder“ auf. In 2000 Metern Höhe wird es „mit Westwind wieder deutlich milder“, am Nachmittag werden zwischen 2 Grad auf der Koralpe und bis zu 5 Grad im Toten Gebirge erwartet.