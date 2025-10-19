Über 1.400 junge Steirer im Zivildienst aktiv

In der Steiermark leisten derzeit 1.414 junge Männer ihren Zivildienst - vom Rettungswagen bis zur Altenbetreuung. Damit liegt das Bundesland österreichweit an zweiter Stelle, wenn es um die Bedarfsdeckung geht.

Heuer feiert der Zivildienst sein 50-jähriges Bestehen und er ist gefragter denn je. Mit 1.414 aktiven Zivildienern zeigt die Steiermark, wie stark junge Menschen Verantwortung übernehmen. Seit Jahresbeginn wurden 1.302 Männer Einrichtungen im Bundesland zugewiesen. Damit stammen rund 13 Prozent aller österreichischen Zivildiener aus der Steiermark.

Lebensretter und Helfer im Alltag

Das Rettungswesen ist auch in der Steiermark das größte Einsatzgebiet: 477 Zivildiener unterstützen dort die Rettungsorganisationen, wo jede Sekunde zählt. Dahinter folgen die Sozial- und Behindertenhilfe mit 382 und die Altenbetreuung mit 153 Zuweisungen. Ob im Blaulichteinsatz oder in Pflegeeinrichtungen – sie alle leisten einen Beitrag, der oft übersehen wird, aber unverzichtbar ist.

Zweiter Platz bei Bedarfsdeckung

Mit einer Bedarfsdeckung von 90,9 Prozent liegt die Steiermark österreichweit auf Platz zwei, direkt hinter Oberösterreich. Das zeigt, wie gut das System im Süden des Landes funktioniert – und wie wichtig der Beitrag der Zivildiener für soziale Einrichtungen ist.

Österreichweit über 10.500 Zivildiener im Einsatz

Mit Stichtag 1. Oktober 2025 leisten österreichweit 10.523 junge Männer ihren Zivildienst in rund 1.500 Einrichtungen. Das größte Einsatzgebiet ist das Rettungswesen mit 40 Prozent aller Zivildiener. 26 Prozent arbeiten in der Sozial- und Behindertenhilfe, 12 Prozent in der Altenbetreuung und 9 Prozent in Krankenanstalten. Damit ist der Zivildienst, auch nach einem halben Jahrhundert, eine tragende Säule des österreichischen Sozial- und Gesundheitswesens.

„Eine der größten Erste-Hilfe-Schulen des Landes“

Zivildienstministerin Claudia Plakolm (ÖVP) betont: „Der Zivildienst ist eine der größten Erste-Hilfe-Schulen des Landes: Mehr als 10.000 junge Männer lernen jedes Jahr, im Ernstfall Leben zu retten. […] Aber Zivildienst passiert nicht nur mit Sirene und Blaulicht. Viele helfen leise, in Pflegeeinrichtungen, Kindergärten oder der Behindertenhilfe.“ Diese Erfahrungen, so Plakolm weiter, prägten die jungen Männer auch über ihre Dienstzeit hinaus – in Familie, Beruf und Ehrenamt.