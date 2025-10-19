Überraschung gefällig? Mystery-Box-Verkauf in St. Ruprecht

Stell dir vor, du kaufst ein Päckchen und hast keine Ahnung, was drinnen ist. Genau das erwartet dich am Freitag, dem 24. Oktober 2025, im Café Okei in St. Ruprecht an der Raab. Dort steigt der große Mystery-Box-Verkauf: Jede Box ist eine kleine Wundertüte mit unbekanntem Inhalt. Ob Technik-Gadget, Mode-Accessoire oder vielleicht sogar ein kleiner Schatz. Wer dabei ist, braucht Mut zur Überraschung und ein gutes Gespür für Glück.

Original-Pakete mit Überraschungseffekt

Die Boxen stammen aus nicht abgeholten oder verlorenen Rücksendungen von großen Versandhäusern wie Amazon, Ebay, DHL oder der Post. Was sich darin verbirgt, weiß tatsächlich niemand. Genau das macht den Reiz aus: Für 10, 15 oder 20 Euro kann man sein Glück versuchen und vielleicht mit einem echten Schnäppchen nach Hause gehen. Hier erfährst du mehr.