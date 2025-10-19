Skip to content
/ ©Montage: Screenshot "google streetview" / Canva
Foto auf 5min.at zeigt das Café Okei in St. Ruprecht an der Raab und eine mysterybox
Neugier trifft Glück: Beim Mystery-Box-Verkauf im Okei St. Ruprecht warten geheimnisvolle Pakete darauf, endlich geöffnet zu werden.
St. Ruprecht/Weiz
19/10/2025
Nervenkitzel

Überraschung gefällig? Mystery-Box-Verkauf in St. Ruprecht

Im Okei St. Ruprecht wird’s spannend: Pakete ohne Absender, voller Geheimnisse. Wer mutig ist, greift zu und erlebt vielleicht die überraschendste Entdeckung des Monats!

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)

Stell dir vor, du kaufst ein Päckchen und hast keine Ahnung, was drinnen ist. Genau das erwartet dich am Freitag, dem 24. Oktober 2025, im Café Okei in St. Ruprecht an der Raab. Dort steigt der große Mystery-Box-Verkauf: Jede Box ist eine kleine Wundertüte mit unbekanntem Inhalt. Ob Technik-Gadget, Mode-Accessoire oder vielleicht sogar ein kleiner Schatz. Wer dabei ist, braucht Mut zur Überraschung und ein gutes Gespür für Glück.

Original-Pakete mit Überraschungseffekt

Die Boxen stammen aus nicht abgeholten oder verlorenen Rücksendungen von großen Versandhäusern wie Amazon, Ebay, DHL oder der Post. Was sich darin verbirgt, weiß tatsächlich niemand. Genau das macht den Reiz aus: Für 10, 15 oder 20 Euro kann man sein Glück versuchen und vielleicht mit einem echten Schnäppchen nach Hause gehen. Hier erfährst du mehr.

