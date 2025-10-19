Skip to content
Nach dem Frontalcrash blieb zum Glück niemand verletzt. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab.
Mürzzuschlag
19/10/2025
Keine Verletzten

Frontalcrash in Mürzzuschlag: Glück im Unglück auf der Mariazellerstraße

Am späten Samstagnachmittag, dem 18. Oktober, kam es in Mürzzuschlag zu einem Frontalcrash zweier Autos. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr stand im Einsatz.

In der Mariazellerstraße in Mürzzuschlag kam es am Samstag, dem 18. Oktober 2025, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Laut der Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag kollidierten die Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache frontal miteinander. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden. Verletzt wurde niemand. „Seitens der Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die beiden Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt“, so die Stadtfeuerwehr Mürzzuschlag.

Straße kurzzeitig gesperrt

Während der Aufräumarbeiten kam es zu kurzen Verkehrsbehinderungen in der Mariazellerstraße. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass die Fahrbahn rasch wieder freigegeben werden konnte. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, und ausgelaufene Flüssigkeiten fachgerecht beseitigt.

Die Feuerwehr Mürzzuschlag im Einsatz auf der Mariazellerstraße.
Ausgelaufene Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr gebunden, die Straße war kurzzeitig gesperrt.
