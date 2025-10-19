Eurofighter trainieren Überschallflüge über der Steiermark

Vom 3. bis 14. November 2025 finden in der Steiermark und weiten Teilen Österreichs Überschalltrainings der Luftstreitkräfte statt.

Ab Montag, dem 3. November 2025, ist auch der Himmel über der Steiermark Teil des zweiten Überschalltrainings des Bundesheeres im Jahr 2025. Bis 14. November führen die österreichischen Luftstreitkräfte dabei täglich zwei Trainingsflüge durch – jeweils zwischen 8 und 16 Uhr. Ziel ist es, den sicheren und raschen Einsatz der Eurofighter im Ernstfall zu gewährleisten.

Bundesheer betont Bedeutung für Luftraumüberwachung

Das Fliegen mit Überschallgeschwindigkeit ist laut Bundesheer ein unverzichtbarer Teil der Pilotenausbildung. Nur durch regelmäßiges Training kann die österreichische Luftraumüberwachung rund um die Uhr funktionieren. Im Überschallbereich müssen Piloten nicht nur präzise fliegen, sondern auch perfekt mit der zivilen Flugsicherung und militärischen Radareinheiten zusammenarbeiten.

Echte Belastung statt Simulation

Im Simulator lassen sich viele reale Bedingungen, wie die körperliche Belastung oder die zeitkritische Koordination, nicht ausreichend darstellen. Daher werden die Übungen bewusst unter realen Bedingungen durchgeführt. Das Bundesheer hebt hervor, dass die Sicherheit dabei immer oberste Priorität hat.

Zwei Eurofighter im Einsatz

Für das Training kommen zwei Eurofighter zum Einsatz. Diese werden über verschiedenen Teilen Österreichs fliegen – mit Ausnahme von dicht besiedelten Gebieten sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. In der Steiermark sind die Flüge gut hörbar, wenn die Maschinen die Schallmauer durchbrechen.