Wetter in der Steiermark: Herbst zeigt sich von schöner Seite

Zäher Nebel zum Start, dann viel Sonne und milde Temperaturen: Die Steiermark darf sich auf eine goldene Oktoberwoche mit Föhn, Sonne und fast frühlingshaften Momenten freuen.

Sonne setzt sich durch: Nach zähem Nebel zeigt sich der Herbst in der Steiermark von seiner milden und freundlichen Seite.

Heute, am Sonntag, dem 19. Oktober, zeigt sich der Herbst in der Steiermark zunächst von seiner grauen Seite. Vor allem im Osten hält sich am Vormittag eine „recht zähe Hochnebelschicht“, wie die Meteorologen der GeoSphere Austria erklären. Erst oberhalb von rund 1.600 Metern Höhe lacht die Sonne. Doch Geduld lohnt sich: Im Laufe des Tages lichtet sich der Nebel, und auch in tieferen Lagen kommt die Sonne immer öfter durch. Im Westen des Landes schaut sie schon am Vormittag vorbei, ehe sich ab Mittag von Westen her höhere Wolkenfelder bemerkbar machen. Die Temperaturen bleiben zwischen 10 und 14 Grad herbstlich frisch.

Montag bringt Föhn und Sonnenfenster

Am Montag zeigt sich laut Prognose der GeoSphere Austria der Oktober von seiner freundlicheren Seite. Anfangs ziehen zwar noch kompakte Wolkenfelder über den Himmel, doch nach und nach gewinnt die Sonne die Oberhand. Mit leichtem Föhn aus südlichen Richtungen wird’s nicht nur spürbar wärmer, sondern auch lebhafter. Nach Tiefstwerten zwischen 2 und 6 Grad klettert das Thermometer bis zum Nachmittag auf 12 bis 15 Grad, mit Föhn sogar bis 17 Grad.

Dienstag mild und windig

„Recht mild“ beschreiben die Wetterexperten der GeoSphere Austria den Dienstag. Ein mäßiger bis lebhafter Südwestwind bringt Bewegung in die Luft. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Nur im Oberen Murtal zeigt sich der Himmel etwas trüber, Regen ist aber kaum in Sicht. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad.

Mittwoch zeigt sich launischer

Zur Wochenmitte mischt der Oktober seine Farben neu: Wolken dominieren, die Sonne macht Pause. Der eine oder andere Schauer kann durchziehen, meist bleibt es aber trocken. Es bleibt mild mit Höchstwerten um 15 Grad, prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Donnerstag wird fast frühlingshaft

Zum Wochenausklang dreht der Herbst noch einmal richtig auf. Am Donnerstag scheint bis Mittag „verbreitet die Sonne“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria. Im Norden ziehen am Nachmittag dichtere Wolken und vereinzelte Schauer durch, im Süden bleibt es freundlich. Mit Temperaturen zwischen 16 und knapp 20 Grad kommt fast Frühlingsstimmung auf. Selbst in 2.000 Metern Höhe steigen die Werte auf über 10 Grad.