Rechnungshof-Bericht: Steirisches Gesundheitssystem unter Druck

Die Gesundheitsversorgung in der Steiermark steht unter Druck – das zeigt ein aktueller Bericht des Rechnungshofes deutlich. Schon seit Jahren gibt es Pläne, das System zukunftsfit zu machen. Doch laut den Prüfern hakt es bei der Umsetzung: Der Gesundheitsplan 2035, der die Basis für eine moderne und wohnortnahe Versorgung bilden sollte, bleibt bislang vor allem auf dem Papier. Der Rechnungshof hält fest, dass der Plan zwar eine solide Grundlage biete, „aber nur dann Wirkung entfalten kann, wenn die vorgesehenen Maßnahmen auch konsequent umgesetzt werden“.

Zuständigkeiten unklar – Kritik an Landesregierung

Für Stirnrunzeln sorgt laut Bericht auch die Haltung des Landes Steiermark: Der Landeshauptmann habe erklärt, die zuständige Abteilung 8 „sei in die Versorgungsplanung weder involviert noch eingebunden“. Für den Rechnungshof ist das unverständlich. Schließlich sei das Land gesetzlich verpflichtet, die Krankenversorgung seiner Bevölkerung sicherzustellen. Damit steht fest: Die Verantwortung für funktionierende Strukturen kann nicht einfach an Fonds oder Gesellschaften ausgelagert werden.

Personalnot bringt Spitäler an Grenzen

Besonders deutlich wird der Reformbedarf beim Thema Personal. Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) kämpfte in den Jahren 2022 und 2023 mit massiven Engpässen. Dienste konnten nicht besetzt, Betten nicht voll genutzt werden. Die Folge: Einschränkungen im Betrieb und enorme Belastungen für das vorhandene Personal. Die KAGes hält es daher für notwendig, „die Effizienz der Standorte zu steigern“ und wenig produktive Leistungen zu reduzieren. Der Rechnungshof empfiehlt, die geplanten Strukturmaßnahmen klar zu verankern, um akute Notlösungen zu vermeiden.

NEOS: „Der Bericht ist ein Weckruf“

Scharfe Kritik kommt auch von NEOS-Klubobmann Niko Swatek. „Der Bericht ist ein Weckruf. Er zeigt schwarz auf weiß, dass die Landesregierung jahrelang zugesehen hat, wie das steirische Gesundheitssystem in Schieflage gerät“, so Swatek. Fehlende Steuerung, Doppelstrukturen und Reformstillstand gefährdeten die Versorgung in allen Regionen. Besonders problematisch sei, dass das vorhandene Personal in der Planung kaum berücksichtigt werde: „Ohne Ärzt:innen und Pflegekräfte gibt es keine Gesundheitsversorgung, trotzdem fehlt bis heute eine landesweite Personalstrategie.“

©NEOS Steiermark „Der Bericht ist ein Weckruf“, sagt NEOS-Klubobmann Niko Swatek und kritisiert fehlende Führung und Doppelstrukturen im steirischen Gesundheitswesen.

Krautwaschl: „Gesundheit gehört in eine Hand“

Auch die Grünen fordern klare Strukturen im Gesundheitswesen. Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl betont: „Wenn sich niemand zuständig fühlt, leidet am Ende die Versorgung der Menschen.“ Sie sieht in den unklaren Zuständigkeiten das Kernproblem des Systems. Laut Krautwaschl brauche es eine übergeordnete Planung, die die Bedürfnisse der Bevölkerung abdecke – und nicht ständig neue Doppelstrukturen schaffe. Ihr Appell ist deutlich: „Gesundheit ist Daseinsvorsorge – sie gehört in eine Hand. Und diese Verantwortung sollte beim Bund liegen.“

©Puhek „Gesundheit ist Daseinsvorsorge – sie gehört in eine Hand“, fordert Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl und plädiert für klare Zuständigkeiten im Gesundheitssystem.

Gesundheit und Personalkosten als größte Überraschungstüte

„Gerade der zentrale Gesundheits- und Pflegebereich ist eine undurchsichtige Überraschungstüte – Maßnahmen, die die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger verbessern, fehlen“, heißt es von der SPÖ Steiermark. Einsparungen bei der ohnehin aufgeblähten Führungsebene der KAGes seien nicht erkennbar. Zudem seien die Budgetposten für Gesundheit und Personal so unklar dargestellt, dass der Verdacht aufkommt, hier werde bewusst verschleiert. SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz fordert daher Klarheit und Transparenz: „Wir werden das Budget in allen Bereichen durchleuchten und die Landesregierung mit den offenen Fragen konfrontieren. Blau-Schwarz muss aufhören, sich hinter Bilanzzeilen zu verstecken und offen auf den Tisch legen, welche Auswirkungen ihr Budget auf die Lebensrealität der Steirerinnen und Steirer hat.“

©Land Steiermark SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz verlangt Transparenz im Gesundheitsbudget: „Die Landesregierung muss offenlegen, wohin das Geld wirklich fließt.“

Reform mit klaren Prioritäten gefordert

Der Rechnungshof und mehrere politische Stimmen sind sich einig: Es braucht endlich klare Zuständigkeiten, Kontrolle und Mut zu Entscheidungen. Der Ausbau der Primärversorgung hinkt hinterher – von den 30 geplanten Gesundheitszentren sind bisher nur 19 eröffnet. Das führt zu überlasteten Spitälern und langen Wartezeiten. Swatek bringt es auf den Punkt: „Statt neuer Versprechen braucht es jetzt Tempo, klare Zuständigkeiten und echte Taten.“