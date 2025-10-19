Trieben: Geplanter Kamin-Sturz sorgte für unerwartete Folgen

Ein geplanter Sprengeinsatz stellte am Samstag die FF Trieben Werk vor eine besondere Herausforderung: Der 145 Meter hohe Zentralkamin des Werkes wurde kontrolliert zu Fall gebracht und sorgte dennoch für überraschende Folgen.

In Trieben fiel am Samstag nicht nur ein Stück Industriegeschichte. Auch die Feuerwehr bewies bei der Sprengung des 145-Meter-Kamins, was echte Teamarbeit bedeutet.

Am Samstag, dem 18. Oktober 2025, herrschte in Trieben gespannte Konzentration. Wochenlange Vorbereitungen mündeten in einen Einsatz, wie ihn die Feuerwehr Trieben Werk so schnell nicht vergessen wird. Der 145 Meter hohe Zentralkamin, von vielen nur „der lange Ernst“ genannt, sollte fallen. Gemeinsam mit Gemeinde, Eigentümer, Sprengmeister und Einsatzorganisationen wurde alles minutiös geplant, um die Sprengung sicher durchzuführen.

Sperrzone und Organisation

Schon in den frühen Morgenstunden nahm die Einsatzleitung im Rüsthaus der Feuerwehr Trieben Werk ihre Arbeit auf. Um 9 Uhr wurde der Gefahrenbereich für Fahrzeuge gesperrt, ab 10.20 Uhr auch für Fußgänger. So konnten sich alle Einsatzkräfte ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren. Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Polizei und Behörden lief reibungslos, berichtet die FF Trieben.

©FF Trieben Werk

Der „Lange Ernst“ fiel

Kurz nach den Warnsignalen, die durch die Feuerwehrsirene angekündigt wurden, war es soweit: Mit einem dumpfen Grollen fiel der riesige Kamin in süd-östliche Richtung – exakt wie geplant. Jubel mischte sich mit Erleichterung, denn das Ziel war erreicht. Doch der Einsatz war damit noch nicht zu Ende. Beim Umsturz lösten sich Teile des Kamins und trafen Gebäude in einer nahegelegenen Siedlung. Fensterscheiben gingen zu Bruch, einige Dächer wurden beschädigt. Sofort rückten die Einsatzkräfte zur Schadenssicherung aus. Unterstützung kam von der Feuerwehr Trieben Stadt, die mit ihrer Drehleiter anrückte. Aufgrund der Aufräumarbeiten verzögerte sich die Entwarnung nach der Sprengung um etwa eineinhalb Stunden.

Teamarbeit bis zum Schluss

Trotz der unerwarteten Zwischenfälle verlief der Einsatz geordnet und ohne Verletzte. Insgesamt waren 62 Einsatzkräfte und Behördenvertreter mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Nachdem alle Schäden gesichert und Sperren aufgehoben waren, kehrten die Wehren ins Rüsthaus zurück.