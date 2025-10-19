Land Steiermark zeichnete frühere Landesräte und Abgeordnete aus

In der Aula der Alten Universität in Graz wurden am Montagabend verdiente steirische Politiker geehrt. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) verlieh gemeinsam mit Manuela Khom (ÖVP) die Großen und Goldenen Ehrenzeichen des Landes.

Landeshauptmann Mario Kunasek und LH-Stellvertreterin Manuela Khom überreichten in der Aula der Alten Universität Graz die Ehrenzeichen des Landes Steiermark an verdiente Persönlichkeiten.

Landeshauptmann Mario Kunasek und LH-Stellvertreterin Manuela Khom überreichten in der Aula der Alten Universität Graz die Ehrenzeichen des Landes Steiermark an verdiente Persönlichkeiten.

Mit einem feierlichen Festakt würdigte das Land Steiermark verdiente frühere Landesräte und Landtagsabgeordnete. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betonte in seiner Ansprache die große Bedeutung des Einsatzes der Geehrten für das Land: „Die heute ausgezeichneten Personen haben in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich allesamt außerordentliche Leistungen erbracht und sich mit außergewöhnlicher Initiative, beständigem Einsatz und Courage um unser Land und seine Menschen verdient gemacht.“ Unter den zahlreichen Gästen befanden sich neben den Geehrten und ihren Familien auch Vertreterinnen und Vertreter der steirischen Landespolitik, darunter Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), Landesräte Stefan Hermann (FPÖ) und Karlheinz Kornhäusl (ÖVP), Klubobleute sowie frühere Landeshauptleute und politische Weggefährten.

Große Goldene Ehrenzeichen für sieben Persönlichkeiten: Das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark erhielten: Christian Buchmann (ÖVP) – für sein jahrzehntelanges Engagement in den Bereichen Wirtschaft, Innovation und Kultur.

– für sein jahrzehntelanges Engagement in den Bereichen Wirtschaft, Innovation und Kultur. Erwin Dirnberger (ÖVP) – der Gemeindebundpräsident wurde für sein langjähriges Wirken als Bürgermeister, Abgeordneter und Landesvertreter geehrt.

– der Gemeindebundpräsident wurde für sein langjähriges Wirken als Bürgermeister, Abgeordneter und Landesvertreter geehrt. Ursula Lackner (SPÖ) – sie setzte sich als Landesrätin besonders für Bildung, Gesellschaft und Klimaschutz ein.

– sie setzte sich als Landesrätin besonders für Bildung, Gesellschaft und Klimaschutz ein. Hubert Lang (ÖVP) – bekannt für seinen Einsatz für Landwirtschaft, Energie und Umwelt.

– bekannt für seinen Einsatz für Landwirtschaft, Energie und Umwelt. Werner Murgg (KPÖ) – der langjährige Abgeordnete engagierte sich stark in Kontrollfragen und der Kommunalpolitik.

– der langjährige Abgeordnete engagierte sich stark in Kontrollfragen und der Kommunalpolitik. Alexandra Pichler-Jessenko (ÖVP) – Unternehmerin und Politikerin mit Fokus auf Innovationsförderung.

– Unternehmerin und Politikerin mit Fokus auf Innovationsförderung. Barbara Riener (ÖVP) – Sozialarbeiterin und Klubobfrau, die sich für soziale Gerechtigkeit und Arbeitnehmerpolitik einsetzte.

Goldene Ehrenzeichen für neun ehemalige Abgeordnete

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark wurden ausgezeichnet:

Michaela Halper, Gerald Holler, Andreas Kinsky, Herbert Kober, Helga Kügerl, Andreas Lackner, Maria Skazel, Hedwig Staller und Oliver Wieser. Sie alle haben in ihren Funktionen im Landtag und in den Gemeinden wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung der Steiermark geleistet – von Umwelt- und Bildungspolitik über Landwirtschaft bis hin zu Gesundheit und Infrastruktur.

©Land Steiermark/Foto Fischer | Oliver Wieser, Landtagsabgeordneter a.D., wurde mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark von LH Kunasek und LH-Stv. Khom ausgezeichnet.

„Politik braucht Handschlagqualität“

Die Dankesworte im Namen aller Geehrten sprach Erwin Dirnberger. „Es ist ein besonderer Moment für uns alle und keineswegs eine Selbstverständlichkeit, ausgezeichnet zu werden“, sagte er in seiner Rede. Besonders hob er den respektvollen Umgang in der politischen Arbeit hervor: „Politik ist Dienst an der Gemeinschaft. Politik braucht Handschlagqualität.“