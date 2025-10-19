Föhn bringt Sonne und milde 17 Grad in die Steiermark am Montag

Am Montag, dem 20. Oktober 2025, zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner freundlichen Seite. „Anfangs ziehen noch oft kompakte Wolkenfelder in hohen und mittelhohen Schichten durch, nach und nach kommt aber die Sonne zum Zug“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf lockern die Wolken weiter auf und mit föhnigem Südwind wird es spürbar milder. Die Tiefstwerte liegen in der Früh zwischen 2 und 6 Grad, am Nachmittag erreichen die Temperaturen 12 bis 15 Grad, mit Föhneinfluss sind lokal sogar bis zu 17 Grad möglich.