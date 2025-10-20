Steirische Unternehmerin erobert jetzt Europas Designbühne

Nach ihrer Auszeichnung als „Steirische Unternehmerin des Jahres 2024“ bringt Lobna Elgheriani mit ihrer Installation „The Weight of What We Build“ Nachhaltigkeit aus der Steiermark auf die Dutch Design Week in Eindhoven.

Wenn in Eindhoven die internationale Designelite zusammenkommt, ist in diesem Jahr auch die Steiermark prominent vertreten: Die Grazer Unternehmerin Lobna Elgheriani, 2024 als „Nachhaltigste Unternehmerin des Jahres“ ausgezeichnet, präsentiert bei der Dutch Design Week 2025 ihre Installation „The Weight of What We Build“. Damit möchte sie zeigen, dass Innovation, Kreativität und Umweltbewusstsein aus der Steiermark internationale Strahlkraft besitzen. Die Teilnahme an einem der größten europäischen Designfestivals mit über 300.000 Besucher ist ein Meilenstein, sowohl für Elgheriani als auch für das nachhaltige Design aus Österreich.

Nachhaltigkeit zum Erleben

Die Installation, unterstützt von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG) und Partnern wie CBRE, STRABAG, ELK und iMapper, verwandelt Nachhaltigkeit in ein sinnliches Erlebnis. „The Weight of What We Build“, übersetzt Das Gewicht dessen, was wir bauen, ist ein begehbares Kunstwerk, „das zeigt, was Architektur normalerweise verschweigt: die unsichtbare Last unserer Bauweise“, so Elgheriani. Besucher tauchen in eine Welt aus Geräuschen, Gerüchen, Licht und Materialien ein, die dazu anregt, über Verantwortung, Konsum und Zukunft nachzudenken.

Drei Zonen: Drei Blickwinkel auf die Zukunft des Bauens Die Installation besteht aus drei eindrucksvollen Zonen, die wie eine Reise durch unsere Beziehung zur gebauten Umwelt wirken. In Zone 1: Burden (Last) wird die Schattenseite des Bauens spürbar, etwa durch scharfe Texturen, chemische Gerüche und eine beklemmende Geräuschkulisse. Hier werden Themen wie CO₂-Ausstoß, Ressourcenverbrauch und Abfall greifbar.

Zone 2: Reflection (Reflexion) öffnet einen Raum der Ruhe. Hier sorgen natürliche und biobasierte Materialien für eine Atmosphäre der Achtsamkeit. Sie lädt zum Innehalten und Nachdenken ein, über die Verantwortung von Design und über die Frage, wie Architektur unser tägliches Leben prägt.

In Zone 3: Regeneration (Erneuerung) werden schließlich neue Wege aufgezeigt. Materialien wie Pilzkomposite, Pflanzenkunststoffe und recycelte Elemente stehen für Hoffnung und Wandel. Die Atmosphäre hellt sich auf, Licht und Duftsymbolik stehen für ein Umdenken im Bauen – hin zu einer Architektur, die regeneriert statt erschöpft.

Die Steiermark als Vorbild für nachhaltige Innovation

Für Elgheriani ist das Projekt mehr als Kunst, es ist ein Statement für eine ganze Region. Sie wolle mit ihren Installationen ihrem Design Studio zeigen, dass Nachhaltigkeit kein Schlagwort ist, sondern eine Haltung. „Und dass großartige Ideen auch aus Graz kommen können“, sagt sie. Ihr LX Design Studio arbeitet an der Schnittstelle zwischen Architektur, Nachhaltigkeit und Emotion und will mit Projekten wie diesem neue Wege aufzeigen, wie Design Verantwortung übernehmen kann.