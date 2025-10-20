Großangelegte Suchaktion: Frau wird seit Tagen vermisst

Seit Freitagnachmittag, dem 17. Oktober, wird eine Frau im Raum St. Georgen ob Murau vermisst. Feuerwehr, Polizei, Bergrettung und zahlreiche Helfer suchten zwei Tage lang: Bislang ohne Erfolg.

Ein Wochenende im Zeichen einer intensiven Suchaktion: In der Gemeinde St. Georgen am Kreischberg suchten Einsatzkräfte seit Freitag nach einer vermissten Frau. Sie war zuletzt am 17. Oktober gegen 16.30 Uhr gesehen worden. Als am nächsten Morgen weiterhin jede Spur fehlte, wurde um 08.40 Uhr Alarm ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen ob Murau wurde zur Unterstützung angefordert, um gemeinsam mit Polizei, Bergrettung und Suchhundestaffeln das Gemeindegebiet abzusuchen.

©Feuerwehr St. Georgen am Kreischerberg Neben zahlreichen Einsatzkräften rückten auch fünf freiwillige Privatpersonen, darunter Mitglieder des örtlichen Paddelvereins aus, um die Frau zu finden.

Suche am Samstag ohne Ergebnis

Die Feuerwehr stand mit 21 Mitgliedern im Einsatz und koordinierte gemeinsam mit der Polizei eine großflächige Suchaktion. Dabei kamen Suchhunde, eine Drohne sowie ein Hubschrauber zum Einsatz. Das gesamte Gebiet wurde in Sektoren eingeteilt und systematisch abgesucht, von bewohnten Zonen bis hin zu unwegsamem Gelände. Doch trotz des umfassenden Aufgebots blieb die Suche bis zum Samstagnachmittag erfolglos. Gegen 15.00 Uhr musste der Einsatz vorerst abgebrochen werden. Am Sonntagmorgen um 07. 30 Uhr wurde die Suchaktion fortgesetzt. Unter gemeinsamer Leitung von Feuerwehr, Polizei, Bergrettung und den Hundestaffeln wurden die Einsatzkräfte neu organisiert und das Suchgebiet deutlich erweitert.

Insgesamt beteiligten sich: 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen

4 Mitglieder der Feuerwehr Murau mit einem Einsatzboot

22 Angehörige der Bergrettung

13 Beamtinnen und Beamte der Polizei und Alpinpolizei

Eine Drohne der Polizei zur Luftüberwachung

Such- und Rettungshundestaffeln der Polizei, des Roten Kreuzes und der Rettungshundebrigade mit insgesamt 28 Hunden

5 freiwillige Privatpersonen, darunter Mitglieder des örtlichen Paddelvereins, die das nahegelegene Flussgebiet absuchten

Einsatz musste erneut abgebrochen werden

Trotz intensiver Bemühungen, modernster Technik und großem Engagement aller Beteiligten blieb auch der zweite Einsatztag ohne Erfolg. Gegen 13.00 Uhr wurde die Suchaktion am Sonntag vorerst beendet. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen zur Klärung des Falls fort.