Schuldenberg steigt: Kritik am steirischen Landesbudget geht weiter

Die steirische Landesregierung hat am Donnerstag, dem 16. Oktober, ihr Budget für 2026 präsentiert und eines ist klar: Der Rotstift wurde kräftig angesetzt, 5 Minuten hat berichtet. Trotz harter Sparmaßnahmen bleibt das Minus mit 835 Millionen Euro jedoch gewaltig. Laut Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer verbessert sich das Ergebnis zwar um 106 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr, doch der Schuldenstand klettert auf 8,3 Milliarden Euro. Das bedeutet im Schnitt über 6400 Euro pro Kopf. „Wir konnten die Dynamik der Neuverschuldung bremsen, aber die Herausforderungen bleiben“, so Ehrenhöfer. Landeshauptmann Mario Kunasek ergänzte, man spare „auch bei sich selbst“ – 2026 gibt es keine Gehaltserhöhung für Politiker, außerdem soll die Parteienförderung um 15 Prozent gekürzt werden, ein „historischer Schritt“, wie er betonte. Auf die Einsparungsmaßnahmen, der unter anderem die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Kultur und Kinderbildung betrifft, folgten prompt zahlreiche Reaktionen mit viel Kritik. Einer der sich dieser Liste einreiht ist SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz.

SPÖ: „Ein Budget ohne Richtung und Verantwortung“

Die Opposition zeigt sich jedoch alles andere als überzeugt. Für SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz ist das Landesbudget ein „Sinnbild blau-schwarzer Politik: untätig, unglaubwürdig, unentschlossen“. Es enthalte keine wirksamen Maßnahmen gegen die Teuerung, keine neuen Impulse für Industrie und Gesundheit, dafür aber Kürzungen im Sozialbereich. „Das Budget ist eine Mogelpackung zulasten der Bevölkerung“, so Schwarz. „Keine zusätzlichen Maßnahmen gegen die Teuerung, kein Plan für die Pflege, keine Vision für die Wirtschaft – dieser Regierung fehlt Mut und Verantwortung.“

Gesundheitsbudget als „Blackbox“

Besonders kritisch sieht Schwarz den Gesundheitsbereich: Trotz steigender Mittel fehle jede Transparenz, wo das Geld tatsächlich lande. „Kommt das Plus bei den Patientinnen und Patienten an, oder versickert es wieder in den aufgeblähten Strukturen der KAGes?“, fragt er. Zudem sei unklar, ob für Pflegekräfte eine Nulllohnrunde drohe, da im Budget keine Mittel für Gehaltserhöhungen vorgesehen seien. Auch die Zukunft der Spitäler sei weiter ungewiss. „Wir werden dieses Budget in allen Bereichen durchleuchten und die Landesregierung mit offenen Fragen konfrontieren“, kündigt Schwarz an. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Energiepreise. Statt die Steirer mit einem Steiermark-Tarif zu entlasten, greife die Regierung laut SPÖ selbst bei der Energie Steiermark zu und erhöhe die Gewinnausschüttung ins Landesbudget. „Damit untergräbt Kunasek seine eigene Glaubwürdigkeit“, so Schwarz. „In Opposition forderte er Preisdeckel für Energieversorger – jetzt kassiert er lieber mit.“

Forderung nach Klarheit und Transparenz

Schwarz fordert mehr Offenheit in der Budgetpolitik und warnt vor einer „Politik der Selbstinszenierung“. Die SPÖ wolle genau prüfen, welche Auswirkungen die Sparmaßnahmen auf das tägliche Leben der Menschen haben. „Blau-Schwarz muss aufhören, sich hinter Zahlen zu verstecken“, so der SPÖ-Klubobmann. „Dieses Budget hat keine Richtung und keine Verantwortung und die Steirer zahlen am Ende die Rechnung.“