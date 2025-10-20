61 Einsatzkräfte verhinderten Flammeninferno am Puxberg

Ein Waldbrand am Puxberg in der Gemeinde Teufenbach-Katsch hat am Sonntag, dem 10. Oktober, einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen Mittag wurden die Feuerwehren alarmiert, nachdem am Puxberg Flammen gesichtet wurden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine rund 1.000 m² große Fläche im steilen, schwer zugänglichen Gelände in Brand.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand bereits eine etwa 1.000 Quadratmeter große Fläche in Brand. Das Feuer breitete sich in dem schwer zugänglichen Gelände rasch aus. Dank des koordinierten Eingreifens der Feuerwehren konnte die weitere Ausdehnung aber rasch gestoppt werden. Insgesamt standen 61 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen im Einsatz. Um auch Glutnester in unzugänglichen Bereichen zu lokalisieren, wurde eine Drohne eingesetzt. Dadurch konnten gezielte Nachlöscharbeiten durchgeführt werden.

©HBI Dieter HORN Die Löscharbeiten erwiesen sich als herausfordernd, da das Feuer in einem schwerzugänglichen Bereich war.

Einsatz erfolgreich beendet – keine Verletzten

Nach rund zweieinhalb Stunden intensiver Arbeit hieß es schließlich „Brand aus“. Verletzt wurde niemand. Auch Bereichskommandant-Stellvertreter BR Walter Stöckl war vor Ort und unterstützte die Einsatzleitung. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.