Bad Gleichenberg erhält die Käsekrone: Doppel-Sieg für die Tourismusschulen

In Bad Gleichenberg riecht Erfolg nach würzigem Bergkäse und cremigem Brie: Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg haben es wieder geschafft und den Bundessieg beim Käse-Sommelier-Wettbewerb 2025 zum zweiten Mal in Folge nach Hause geholt. Ein Triumph, der das kleine Thermenstädtchen zum Zentrum österreichischer Käsekultur machte.

Zwei Steirerinnen mit Geschmack für den großen Auftritt

Mit feinem Gespür, enormem Fachwissen und perfekter Präsentation überzeugten die Schülerinnen Jara Trolp und Veronika Uhl die Jury. Sie setzten sich gegen 19 Teams aus ganz Österreich durch und das nicht nur mit sensorischer Präzision, sondern mit Leidenschaft, die ansteckend war. „Wir wollten zeigen, dass Käse nicht nur ein Produkt ist, sondern ein Erlebnis für alle Sinne“, so die Siegerinnen nach dem Wettbewerb. Der Bundesbewerb, der diesmal in Bad Gleichenberg selbst stattfand, verlangte den Teilnehmern alles ab. Tag eins: ein harter Wissenstest und ein sensorisches Tasting, bei dem Herkunft, Reifegrad und Aromen blind erkannt werden mussten. Tag zwei: die Königsdisziplin – der Käsewagen. Auswahl, Anordnung, Kombination mit Wein und Brot, alles wurde bewertet. Nur die besten vier Teams durften ihre Kreationen im Finale nochmals auf der Bühne präsentieren.

Genuss trifft Teamgeist

Neben dem Wettkampf blieb auch Zeit für Spaß: Beim Butter-Shaken, Wettmelken und Gala-Dinner zeigte sich, dass die jungen Käseprofis nicht nur Ehrgeiz, sondern auch Humor haben. „So lernt man voneinander – und wächst zusammen“, erzählt eine Teilnehmerin. Der Erfolg ist auch ein Vermächtnis: Alfred Lindner, langjähriger Kochlehrer und Käse-Sommelier, prägte über zwei Jahrzehnte die Ausbildung an den Tourismusschulen. Seit heuer im Ruhestand, gilt er als Wegbereiter der steirischen Käsekompetenz. „Sein Engagement hat Käse in der Steiermark zu einer eigenen Kultur gemacht“, betont Direktor Alfred Tieber, der stolz ergänzt: „Jara und Veronika haben gezeigt, was unsere Ausbildung leisten kann – Theorie trifft Praxis, Genuss trifft Präzision.“