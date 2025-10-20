Gesundheitskonferenz in Graz brachte wichtige Beschlüsse

Im Rahmen des steirischen Ländervorsitzes fand am 15. Oktober die Landesgesundheitsreferentenkonferenz in Graz statt. Unter dem Vorsitz von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) diskutierten Vertreter aller Bundesländer sowie Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig über Wege, die Gesundheitsversorgung österreichweit zu verbessern. „Gesundheitsversorgung endet nicht an Bundesländergrenzen“, betonte Kornhäusl. Ziel sei es, gleiche Standards und faire Chancen für alle Menschen, unabhängig vom Wohnort, zu schaffen. Ein Schwerpunkt lag auf dem Gesundheitstelefon 1450. Es soll künftig stärker dazu beitragen, Patienten rasch an die richtige Stelle im Gesundheitssystem zu leiten. So sollen Wartezeiten verkürzt und Spitalsambulanzen entlastet werden. Gleichzeitig sprachen sich die Länder dafür aus, künftig enger in die Entwicklung neuer Services der Sozialversicherung eingebunden zu werden.

©Jakob Grill Im Grazer Kongress tagten unter dem Vorsitz von LR Karlheinz Kornhäusl die Gesundheitsreferenten aller Länder.

Primärversorgung im Fokus

Einig waren sich die Teilnehmer auch über den Ausbau der Primärversorgung. Neben Allgemein- und Kinderärzten sollen künftig weitere Fachrichtungen in Primärversorgungseinrichtungen (PVE) eingebunden werden. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig erklärte dazu: „Unser Ziel bis 2030 sind 300 Primärversorgungseinrichtungen. Aktuell gibt es in Österreich 106, davon 92 für Allgemeinmedizin und 14 für Kinder.“ Die PVEs sollen Patientinnen und Patienten wohnortnah betreuen, Wartezeiten verkürzen und gleichzeitig Spitäler entlasten. Ein weiteres Thema war die bundesweite Verankerung des erfolgreichen Projekts „Home-Treatment“ für Kinder und Jugendliche. Dabei werden Betroffene von multiprofessionellen Teams im häuslichen Umfeld betreut – mit nachweislich positiven Ergebnissen. Das Modell soll künftig österreichweit einheitliche Standards bekommen und Teil der Regelversorgung werden.

Digitalisierung als Chance

Auch die Digitalisierung spielte in Graz eine zentrale Rolle. Die Länder bekräftigten den Ausbau telemedizinischer Angebote als Schlüssel zu einer modernen Versorgung. Dafür soll ELGA künftig stärker als einheitliches System genutzt werden, um Gesundheitsdaten sicher zu vernetzen und die Qualität der Behandlung zu verbessern. Landesrätin Daniela Gutschi aus Salzburg betonte: „Es braucht ein einheitliches, verlässliches System, das auf bestehenden Strukturen aufbaut und mit ihnen kompatibel ist.“ Die Telemedizin könne vor allem in ländlichen Regionen helfen, Ärztinnen und Ärzte zu entlasten und den Zugang zur Versorgung zu erleichtern.

Gemeinsames Ziel: Beste Betreuung für alle

Neben den großen Themen Telemedizin und Primärversorgung wurde auch über die Zukunft des öffentlichen Gesundheitsdienstes beraten. Die Länder fordern eine Modernisierung der rechtlichen Grundlagen – das aktuelle „Reichssanitätsgesetz“ stammt aus dem Jahr 1870. Zudem sollen Studienplätze für den öffentlichen Gesundheitsdienst überprüft und neu geregelt werden. Tirols Landesrätin Cornelia Hagele brachte es auf den Punkt: „Es darf nicht vom Wohnort abhängen, ob ein Kind rasch einen Therapieplatz bekommt oder monatelang warten muss. Unser Gesundheitssystem muss sich am tatsächlichen Bedarf der Menschen orientieren – nicht an Landesgrenzen.“

©Land Steiermark/Binder Cornelia Hagele (Tirol), Ulrike Königsberger-Ludwig (Staatssekretärin), LR Karlheinz Kornhäusl und Daniela Gutschi (Salzburg) auf dem Weg zur Pressekonferenz im Kunsthaus (v.l.)

Ausblick

Einigkeit herrschte am Ende der Konferenz darüber, dass die Herausforderungen nur gemeinsam zu bewältigen sind. „Auch in Zeiten des Budgetdrucks muss unser oberstes Ziel sein, den hohen Standard unseres Gesundheitssystems zu erhalten“, sagte Gutschi. Kornhäusl zeigte sich optimistisch: „Wir haben in Graz konstruktive Gespräche geführt – und einen wichtigen Schritt gesetzt, um unser Gesundheitssystem gemeinsam weiterzuentwickeln.“