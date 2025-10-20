Schwerer Unfall in St. Katharein: Auto prallt gegen Brückengeländer

Vier Personen wurden Sonntagabend, dem 19. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der L111 verletzt, wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist bis dato nicht bekannt. Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Großeinsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagabend auf der L111 im Ortsteil Untertal für Aufsehen gesorgt. Gegen 21.20 Uhr kam ein Auto aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und krachte mit voller Wucht gegen ein Brückengeländer. Im Fahrzeug befanden sich vier Insassen, die alle unbestimmten Grades verletzt wurden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und das Rote Kreuz wurden sie ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr St. Katharein rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Mitgliedern aus, um die Unfallstelle abzusichern, ausgelaufene Betriebsmittel zu binden und das Unfallfahrzeug zu bergen. Unterstützt wurde sie von Polizei, Straßenverwaltung und einem Abschleppunternehmen.