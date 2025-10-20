Steirer räumte groß ab: Jetzt geht es um den 4,4-Millionen-Euro-Jackpot

Ein Glückspilz aus der Steiermark gewann am Sonntag, dem 19. Oktober, knapp 99.000 Euro, dieser hatte fünf Zahlen richtig erraten. Am Mittwoch, dem 22. Oktober, wartet nun ein Vierfachjackpot mit 4,4 Millionen Euro im Topf.

Ein steirischer Lottospieler holte sich bei der letzten Ziehung am Sonntagabend, dem 10. Oktober, knapp 99.000 Euro, nur eine Zahl fehlten ihm und einem weiteren Spielteilnehmer aus Wien, der ebenfalls fünf richtige Zahlen erraten hatte, für den Sechser. Die Lottozahlen 12, 14, 24, 27, 41 und 45 brachten zwar keinen Hauptgewinn, doch der große Wurf könnte schon am kommenden Mittwoch gelingen. Dann steht bei Lotto „6 aus 45“ der nächste Vierfachjackpot an, mit unglaublichen 4,4 Millionen Euro im Topf.

Steirer holt „Fast-Sechser“

Der Gewinn in der Steiermark entstand auf einem Normalschein mit drei Tipps. Der zweite Tipp brachte das Glück: Fünf Richtige plus Zusatzzahl, was einen Gewinn von rund 99.000 Euro bedeutet. Ein weiterer Gewinner kommt aus Wien. Nur die Zahl 14 fehlte beiden zum Sechser, sie hätte das Ticket in einen Millionentreffer verwandelt. In der Steiermark steigt damit das Lottofieber erneut. Traf es am Wochenende „fast“, könnte es am Mittwoch den großen Coup geben. Mit einem Einsatz von wenigen Euro locken 4,4 Millionen Euro im elften Vierfachjackpot des Jahres.

Auch LottoPlus und Joker im Höhenflug

Bei LottoPlus blieb der Sechser ebenfalls unbesetzt. Das bedeutet: Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, 32 Gewinner erhalten jeweils über 8.600 Euro. Beim Joker wartet zusätzlich ein Doppeljackpot, hier geht es für alle, die auf „Ja“ setzen, um satte 500.000 Euro.